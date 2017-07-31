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velcom купил гомельского интернет-провайдера

01.08.2017 16:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания velcom приобрела контрольный пакет из 96,43% акций компании «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант». Сумма сделки не разглашается.

velcom купил гомельского интернет-провайдера
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Заинтересованность в приобретении крупных региональных операторов обусловлена выбранной стратегией предоставления конвергентных широкополосных услуг по всей стране, — рассказал генеральный директор компании velcom Гельмут Дуз. — Она реализуется как путем создания собственной сети, так и покупки действующих игроков на рынке. „Гарант“ — отличный кандидат для воплощения нашей стратегии. Это устойчиво работающая компания с надежной сетью и хорошими перспективами. Мы рады приветствовать его в семье velcom».

ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант» — третий по величине интернет-оператор в стране, который предоставляет услуги фиксированного интернет-доступа, цифрового и кабельного телевидения в Гомеле и Гомельской области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Компания velcom приобрела контрольный пакет из 96,43% акций компании «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант». Сумма сделки не разглашается.

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