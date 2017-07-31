Площадь загрязненного пластиком участка в южной части Тихого океана может достигать миллиона квадратных километров. Об этом рассказывает Daily Mail со ссылкой на Research Gate .



Изображение: captain-charles-moore.org

Первое Большое тихоокеанское мусорное пятно открыли в 1980-х годах. Оно находится в северной части Тихого океана и, по разным оценкам занимает площадь от 700 тысяч до 1,5 миллиона квадратных километров (это менее 1% всей площади океана).

Сейчас исследовательская экспедиция обнаружила большое количество пластика и в южной части океана. Экспедиция проходила в отдаленном районе у берегов Чили и острова Пасхи, ее возглавлял капитан Чарльз Мур.

«Мы еще не провели лабораторный анализ, — сказал Мур. — Но по моей визуальной оценке, огромная территория в южной части Тихого океана загрязнена миллионами пластиковых частиц на квадратный километр».



Образцы воды из «мусорного пятна». Изображение: captain-charles-moore.org

Мур оценивает размеры пятна в миллион квадратных километров — в пять раз больше площади Беларуси. Пятно состоит в основном из крошечных кусочков пластика размерами меньше рисового зерна. Такие микрочастицы появляются в результате распада пластиковых предметов в соленой воде. Исследователи также изредка натыкались на более крупные предметы — например, буйки или рыболовные снасти.

Извлечь из воды этот пластик крайне сложно, к тому же крошечные элементы простираются на обширную глубину. «Это облако микропластика распространилось как по вертикали, так и по горизонтали, — говорит Маркус Эриксен, который руководил первой экспедицией в этом регионе. — Это больше похоже на смог, чем на пятно. Мы стараемся избавить от смога наши города, исключив источник. Нужно сделать то же самое для наших морей».

В ближайшее время участники экспедиции проведут анализ найденных элементов и подготовят научную публикацию о своей находке. Но Мур считает, что рассказать другим про «мусорный континент» нужно как можно скорее. «Есть ощущение неотложности распространения информации об этой области. Она разрушается с невероятной скоростью».