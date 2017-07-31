На авиашоу под Минском вертолет Ми-2 задел землю винтом

Во время самой сложной дисциплины вертолетных соревнований — «Фристайл» — на фестивале «ПроНебо» вертолет Ми-2 задел лопастью землю. Только благодаря мастерству пилота удалось избежать катастрофы. Видео опасного маневра было опубликовано на YouTube.

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Фото: powersky / yaplakal.com



Фото: Дмитрий Молокович

«Фристайл» — это свободный пилотаж, во время которого летчики демонстрируют вольную программу, летая на грани возможностей своего вертолета. Участие в этой дисциплине доступно только настоящим виртуозам. Кстати, не все производители допускают участие своих машин в этом виде соревнований, потому что некоторые вертолеты просто не рассчитаны на столь запредельные нагрузки.

В этом отношении Ми-2 — уникальная машина. По словам летчика-инструктора первого класса, чемпиона мира Гарри Георкова, Ми-2 — вертолет с историей, с хорошим запасом качества и прочностных характеристик. Сегодня ни одна машина не обойдет Ми-2, потому что запасы прочности на этом вертолете 10-кратные, в современных европейских или американских машинах 3−4-кратный запас — максимум.