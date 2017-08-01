Финские ученые могут создавать пищу из воздуха

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Ученые из Финляндии научились создавать белковую пищу из воздуха, сообщает интернет-издание qz.com.

Финны разработали устройство, которое превращает воздух в сложные органические соединения — молекулы белков и сахаров. Чтобы получить пищу из воздуха, ученые прибегли к помощи микробов, которые могут поглощать углекислый газ (СО2) и превращать его в компоненты своих собственных клеток. Когда количество микробов достигает необходимого значения, через питательную среду пропускается ток — бактерии погибают, а их останки разлагаются на индивидуальные молекулы сахаров и белков. Если получившийся раствор высушить, то возникнет набор гранул, богатых белками и углеводами.

"С практической точки зрения, все, что нужно для производства этой белковой еды, содержится в воздухе. В будущем, приборы на базе нашей технологии можно будет установить в пустынях или в других уголках Земли, чьим жителям угрожает голод. Кроме того, подобные установки можно разместить дома и использовать их по мере необходимости", — рассказал Юха-Пекка Питканен из технологического университета Лаппеэнранта (Финляндия).

Однако в настоящее время главной проблемой данной системы является то, что она медленно работает. Так, для получения одного грамма белка необходимо около двух недель. Сейчас разработчики трудятся над ускорением процесса. Кроме того, ученые планируют получать несколько килограммов белка ежедневно.