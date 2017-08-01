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От Солнца отделилась струя плазмы

02.08.2017 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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От поверхности Солнца отделился крупный жгут плазмы и отправился в космос. Впечатляющее своей детальностью видео опубликовали в твиттер-аккаунте NASA.

Выброс произошел 28 июля. Процесс, показанный на 18-секундном видео, в реальности занял 3,5 часа. Съемка велась в ультрафиолетовом спектре приборами обсерватории солнечной динамики NASA.

Корональные выбросы массы — одно из проявлений солнечной активности. Корональные выбросы массы отличаются от солнечных вспышек. Во время вспышки большая часть энергии высвобождается в виде электромагнитного излучения, а корональный выброс массы сопровождается отделением большого количества солнечной плазмы.

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От поверхности Солнца отделился крупный жгут плазмы и отправился в космос. Впечатляющее своей детальностью видео опубликовали в твиттер-аккаунте NASA.

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