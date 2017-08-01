Биткоин разделился на две валюты: что делать майнерам

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Самая популярная криптовалюта разделилась на классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Новую ветку поддержали некоторые майнеры, обменники и разработчики кошельков.



© REUTERS Benoit Tessier Майнеры в Беларуси: закон не нарушают, но от хакеров скрываются

Весь последний месяц курс биткоина колебался как никогда — максимума в 3019 долларов за 1 биткоин он достиг 11 июня. Через несколько дней курс упал до 2457 долларов, а к середине июля снизился до 1939 долларов. К концу месяца курс снова вырос до 2700-2800 долларов, а пользователи валюты и майнеры до последнего не были уверены, произойдет ли разделение этой криптовалюты.

Зачем понадобилось разделить биткоин?

В первую очередь, для ускорения прохождения транзакций. Когда биткоин только запустили в начале 2009 года, никто не предполагал масштабов его грядущего успеха. Тогда добывать биткоины, вычисляя математические задачи на мощностях своего компьютера (т.н. майнинг) могли обычные пользователи, а сейчас энергозатраты и необходимые мощности возросли настолько, что пользователи объединяются в пулы, крупные сообщества майнеров. Они получают криптовалюту за то, что обеспечили ее же работу.

Как только происходит транзакция, ее подтверждают все майнеры, информация о ней добавляется в цепочку блоков — блокчейн. Это обеспечивает высокий уровень безопасности криптовалюты — информация о транзакции хранится на множестве компьютеров, и потому практически невозможно расплатиться фальшивым биткоином.

Все эти плюсы криптовалюты привели к тому, что количество сделок росло, и прохождения одной транзакции порой приходилось ждать по нескольку дней. В итоге встала задача сократить время ожидания и ускорить прохождение транзакций, небольшая фракция разработчиков решила создать свою криптовалюту — биткоин кэш.

Что теперь будет со сбережениями?

С введением второй криптовалюты прежние сбережения не только не сгорели, но возросли — если был кошелек с биткоинами, то в нем автоматически появилось еще столько же биткоин кэш. Впрочем, из-за разделения валюты стоимость биткоина упала на 6%, но и при этом владельцы сбережений остались в выигрыше.

Новая криптовалюта "биткоин кэш" стоит в семь раз дешевле биткоина — около 300-350 долларов, то есть, почти столько же, сколько другая набирающая популярность криптовалюта — Etherium.

Главный вопрос пользователей — смогут ли они теперь расплачиваться новой валютой вместо обычных биткоинов. Чтобы заменить одну валюту другой, потребуется согласие всех участников сделки, незаметно подменить биткоин кэш на биткоин не выйдет.

Оставить мелких майнеров в игре

Сейчас в блокчейн добавляется один блок в десять минут, а размер этого блока может быть не больше одного мегабайта. Такое ограничение ввели для того, чтобы защитить блокчейн биткоина от DDos-атак. Это ограничение и привело к расколу — транзакции в конце концов стали обрабатываться медленнее, и разработчики принялись искать путь, как сделать биткоин более удобным, оставляя безопасным и децентрализованным.

Часть сообщества, среди которого большинство майнеров, выступают за снятие лимита в один мегабайт — таким образом, они смогут обрабатывать большее количество операций, да и сами останутся в выигрыше. Но снятие этого лимита приведет к тому, что на проведение операции будет требоваться все больше мощностей, а значит, из игры выйдут мелкие майнеры, а биткоин сконцентрируется в руках крупных игроков. Это противоречит самой концепции децентрализованной криптовалюты.



© AFP/ ROSLAN RAHMAN Сокровища цифровых копей: на что белорусы тратят криптовалюту

Другая часть — в основном, разработчики — предполагает, что часть информации можно безболезненно вынести за пределы блокчейна и хранить в отдельных файлах. Так получится увеличить скорость выполнения операций, освободив много места.

Двум группам почти удалось договориться — они сошлись на том, что часть информации можно вынести из блокчейна, но и размер блока увеличить до двух мегабайт. В конце июля почти все были уверены, что разделения биткоина не будет. И тут в игру вступила третья группировка под руководством бывшего инженера Facebook Амори Сечета. Они объявили о запуске криптовалюты Bitcoin Cash — в ней лимит на добавление данных увеличен до 8 Мб. Будет ли новая криптовалюта однажды столь же влиятельной, как биткоин, покажет время и внимание к ней майнеров.



© Sputnik/ Роман Шантар Экономист рассказал о влиянии Мавроди на курс биткоина

Как работает биткин

Биткоин — одна из самых популярных современных криптовалют, а вот в реальном мире пока не очень много мест, где можно ею расплатиться. Чтобы ею пользоваться, нужно установить виртуальный кошелек на мобильный телефон — расплачиваться биткоинами уже можно на популярном аукционе e-Bay, в некоторых сетях быстрого питания и в Японии.