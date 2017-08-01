330 терабайт данных уместили на картридж размером с ладонь

Ученые из компании IBM записали 330 терабайт несжатых данных на магнитную пленку и поставили новый рекорд в плотности записи данных. Об этом рассказывает The Verge .



Фото: IBM Research / theverge.com

Пленку сделали в IBM совместно с Sony Storage Media Solutions, на ее разработку ушло три года. Толщина пленки — 4,7 микрометра, ее длина — 1098 метров, она находится в картридже, который умещается на ладони.

На пленку записали 330 терабайт данных — это аналог 330 миллионов книг. Плотность записи составила 201 гигабит на квадратный дюйм, это уже пятый рекорд по этому показателю, установленный IBM.

Хотя магнитная пленка уже давно используется для записи видео и резервного хранения данных, в IBM считают, что у этой технологии есть будущее. «Хотя такая лента будет стоить немного дороже, чем та, которую продают сейчас, потенциал огромной вместимости и стоимость на терабайт делает ее привлекательной для облачного хранения резервных копий», — считает Эвангелос Элефтериу из IBM.