Переломный момент: китайские производители захватили половину мирового рынка смартфонов

Устройства китайских производителей занимают почти половину мирового рынка смартфонов и продолжают быстро распространяться за пределами Китая. Это следует из исследования аналитической компании Counterpoint.



Изображение: gizmochina.com

Сегодня китайские бренды занимают 48% мирового рынка смартфонов за счет активных продаж за пределами материнского рынка Китая.

Аналитики отмечают, что в качестве основной стратегии продвижения на новых рынках китайские производители выбирают офлайн-продажи (например, через салоны местных операторов связи). Ключевые регионы (кроме Китая) — Индия и Юго-Восточная Азия.





Исследователи выделили самые быстрорастущие бренды во втором квартале этого года по сравнению с этим же периодом 2016 года. По количеству проданных устройств за пределами Китая лидерами стали Xiaomi (+60%), Vivo (+45%), Oppo (+33%) и Huawei (+20%). Для сравнения: Apple за этот период продала всего на 2% больше смартфонов, Samsung — на 4%, чем год назад.

Аналитики Counterpoint также отмечают, что общие мировые поставки смартфонов во втором квартале выросли на 3% в сравнении с тем же периодом в прошлом году и составили 365 миллионов устройств. Ожидается, что во второй половине 2017 года рост окажется выше за счет выхода в продажу нового поколения iPhone.

Посмотрите, какие смартфоны китайских брендов сегодня популярны в Беларуси.