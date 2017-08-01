Samsung запустила в продажу сверхъяркие QLED 4K-телевизоры

Компания Samsung запустила в продажу флагманский 88-дюймовый телевизор Q9 почти за 20 000 долларов, сообщает The Verge.





Q9 — топовая модель в новой линейке телевизоров Samsung, которая была представлена на выставке CES 2017 в январе. У телевизора 88-дюймовый экран с разрешением 4K, технология изготовления матрицы — QLED. Самый младший телевизор в серии с 55-дюймовым экраном оценен в 2499 долларов. Стоимость топовой 88-дюймовой модели — почти 20 000 долларов.

Напомним: QLED — это еще одна попытка достигнуть качества картинки OLED-телевизоров (от которых Samsung пока отказалась) с помощью LED-панелей с набором новейших технологий — в частности, metal Quantum Dot.

Это более продвинутая версия прошлогодней Quantum Dot (технология увеличивает яркость, точность цветопередачи и энергоэффективность устройств). Samsung обещает, что яркость новых QLED-телевизоров составляет 1500−2000 нит, тогда как прошлогодние модели выдавали до 1000 нит.

Кроме того, новинки могут отображать 99% цветового пространства DCI-P3, а передача цвета с повышением яркости не ухудшается.

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