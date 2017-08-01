ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung запустила в продажу сверхъяркие QLED 4K-телевизоры

02.08.2017 12:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Samsung запустила в продажу флагманский 88-дюймовый телевизор Q9 почти за 20 000 долларов, сообщает The Verge.

Samsung запустила в продажу сверхъяркие QLED 4K-телевизоры

Q9 — топовая модель в новой линейке телевизоров Samsung, которая была представлена на выставке CES 2017 в январе. У телевизора 88-дюймовый экран с разрешением 4K, технология изготовления матрицы — QLED. Самый младший телевизор в серии с 55-дюймовым экраном оценен в 2499 долларов. Стоимость топовой 88-дюймовой модели — почти 20 000 долларов.

Напомним: QLED — это еще одна попытка достигнуть качества картинки OLED-телевизоров (от которых Samsung пока отказалась) с помощью LED-панелей с набором новейших технологий — в частности, metal Quantum Dot.

Это более продвинутая версия прошлогодней Quantum Dot (технология увеличивает яркость, точность цветопередачи и энергоэффективность устройств). Samsung обещает, что яркость новых QLED-телевизоров составляет 1500−2000 нит, тогда как прошлогодние модели выдавали до 1000 нит.

Кроме того, новинки могут отображать 99% цветового пространства DCI-P3, а передача цвета с повышением яркости не ухудшается.

Посмотрите, какие телевизоры сегодня популярны в Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Samsung запустила в продажу флагманский 88-дюймовый телевизор Q9 почти за 20 000 долларов, сообщает The Verge.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Переломный момент: китайские производители захватили половину мирового рынка смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика