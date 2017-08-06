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Смотрите внимательно: Windows 10 позволит управлять взглядом

06.08.2017 22:27 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 авг — Sputnik. Компания Microsoft анонсировала возможность визуального управления операционной системой Windows 10. Новшество уже внедрили в последние пробные сборки системы.

Смотрите внимательно: Windows 10 позволит управлять взглядом
© Pixabay
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"Для визуального управления ОС понадобится специальное устройство Eye Tracker 4C. Он считывает направление взгляда человека", — рассказали в компании.

Система замечает, куда смотрит пользователь, и преобразовывает движения глаза в команды управления компьютерным устройством.

Подобную технологию уже опробовали в нескольких играх, но геймеры отнеслись к нововведению без энтузиазма. Новшество обещает, что в обозримом будущем для работы за компьютером можно будет отказаться от мыши и клавиатуры. Такая опция станет доступной уже осенью этого года. Особенно полезна такая функция может стать для людей с ограниченными возможностями, так как позволит отказаться от использования клавиатуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Для визуального управления операционной системой понадобится специальное устройство Eye Tracker 4C.

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