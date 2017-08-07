МИНСК, 8 авг — Sputnik. Хакеры взломали сеть кабельного канала HBО и выложили в интернет сценарий пятого эпизода телесериала "Игра престолов", сообщила газета The New York Times.

Прежде в сети уже появился сценарий четвертого эпизода. Злоумышленники требуют от телеканала выкуп в миллионы долларов в биткоинах.

Хакер под псевдонимом Mr. Smith прислал изданию ссылку на документы HBO, в том числе сценарий, данные о кастингах и электронную переписку одного из представителей руководства канала. Для генерального директора телеканала злоумышленники записали видеопослание, в котором потребовали от канала несколько миллиардов долларов, чтобы предотвратить дальнейшие утечки.

"Игра престолов" — самый популярный сериал в истории телеканала НВО, пятый эпизод сериала должен выйти 13 августа. Телеканал заявил, что продолжит расследование, которое ведет совместно с полицией, чтобы найти хакеров. Выкуп руководство канала платить пока отказывается.