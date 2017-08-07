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Стоимость биткоина впервые превысила $3500
08.08.2017 16:41 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 авг — Sputnik. Курс биткоина (Bitcoin) достиг отметки в 3514,78 долларов США к полудню 8 августа, капитализация криптовалюты превысила 58 миллиардов.
© REUTERS Benoit Tessier
1 августа 2017 года в сети биткоина
Стоимость образовавшегося альткоина Bitcoin Cash за первые сутки существования достигла 700 долларов, а капитализация — десять миллиардов. Однако успех быстро пошел на спад, днем 8 августа стоимость токена Bitcoin Cash составляла 329,63 долларов, капитализация криптовалюты упала до 5,4 миллиарда.
В последние несколько месяцев интерес к криптовалютом заметно вырос. Пользователи стали скупать видеокарты, с помощью которых можно зарабатывать другую криптовалюту Etherium.
Пока что расплачиваться биткоинами и другой виртуальной валютой можно только в Японии, однако с 2018 года оплату в биткоинах могут начать принимать и в России.
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Днем 8 августа курс криптовалюты биткоин впервые в истории достиг отметки в 3500 долларов за токен.
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