Стоимость биткоина впервые превысила $3500

МИНСК, 8 авг — Sputnik. Курс биткоина (Bitcoin) достиг отметки в 3514,78 долларов США к полудню 8 августа, капитализация криптовалюты превысила 58 миллиардов.



© REUTERS Benoit Tessier Майнер: разделение биткоина - биржевая коммерция

1 августа 2017 года в сети биткоина произошло разделение на две криптовалюты — Bitcoin и Bitcoin Cash .

Стоимость образовавшегося альткоина Bitcoin Cash за первые сутки существования достигла 700 долларов, а капитализация — десять миллиардов. Однако успех быстро пошел на спад, днем 8 августа стоимость токена Bitcoin Cash составляла 329,63 долларов, капитализация криптовалюты упала до 5,4 миллиарда.

В последние несколько месяцев интерес к криптовалютом заметно вырос. Пользователи стали скупать видеокарты, с помощью которых можно зарабатывать другую криптовалюту Etherium.

Пока что расплачиваться биткоинами и другой виртуальной валютой можно только в Японии, однако с 2018 года оплату в биткоинах могут начать принимать и в России.