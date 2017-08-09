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Пользователи Viber теперь не потеряют аккаунты, сменив номер телефона

10.08.2017 16:35 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Приятную новость для многих пользователей мессенджера Viber сообщила пресс-служба компании: появилась долгожданная возможность сменить номер телефона, связанный с аккаунтом, и не потерять при этом свои данные.

Смену номера можно осуществить только на основном устройстве: смартфоне или планшете с SIM-картой. Для этого достаточно установить в устройство новую SIM-карту —  приложение автоматически идентифицирует ее и предложит пользователю изменить номер телефона, а также, при необходимости, сохранить историю переписки в облачном хранилище.

После этого для смены номера потребуется лишь ввести новый номер и подтвердить его, получив код в SMS.

Пользователи Viber теперь не потеряют аккаунты, сменив номер телефона
© Фото: пресс-служба Viber
Функция "Сменить номер" в Viber

Если пользователь собирается изменить не только номер телефона, но и само устройство, тогда необходимо перенести контакты со старого смартфона на новый. Однако это возможно только в том случае, если платформа остается прежней: например, перенести данные с Android на iOS не удастся, уточнили в пресс-службе.

Особо внимательными надо быть тем, кто использует Viber сразу на нескольких устройствах (смартфоне, компьютере, планшете). Перед сменой номера лучше убедиться, что мессенджер на дополнительных устройствах обновлен до последней версии. В противном случае аккаунт на них будет деактивирован.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Ранее, изменив номер телефона, пользователи теряли аккаунты Viber, и приходилось заводить новые.

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