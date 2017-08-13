Сепараторы для второго блока БелАЭС отгрузили в Подольске

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Завершена отгрузка сепараторов-пароперегревателей, которые будут установлены во втором энергоблоке Белорусской АЭС, строящейся в Островце, сообщили Sputnik в понедельник в ПАО "ЗиО-Подольск".

Ранее это же предприятие изготовило для БелАЭС четыре комплекта аналогичного оборудования для первого энергоблока.

"ЗиО-Подольск" завершил отгрузку оборудования для энергоблока №2 Белорусской АЭС. Общий вес изготовленной продукции составил 422 тонны", – сказали на предприятии.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. В машинном зале они будут установлены вертикально, высота аппарата составит 22 метра.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран типовой российский проект атомной станции нового поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок БелАЭС в Островце планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м году, второй — в 2020-м.