ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сепараторы для второго блока БелАЭС отгрузили в Подольске

14.08.2017 15:47 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Завершена отгрузка сепараторов-пароперегревателей, которые будут установлены во втором энергоблоке Белорусской АЭС, строящейся в Островце, сообщили Sputnik в понедельник в ПАО "ЗиО-Подольск".

Сепараторы для второго блока БелАЭС отгрузили в Подольске
© Фото: пресс-служба президента
БелАЭС будет введена в эксплуатацию летом 2020 года

Ранее это же предприятие изготовило для БелАЭС четыре комплекта аналогичного оборудования для первого энергоблока.

"ЗиО-Подольск" завершил отгрузку оборудования для энергоблока №2 Белорусской АЭС. Общий вес изготовленной продукции составил 422 тонны", – сказали на предприятии.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. В машинном зале они будут установлены вертикально, высота аппарата составит 22 метра. 

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран типовой российский проект атомной станции нового поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским" нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок БелАЭС в Островце планируется ввести в эксплуатацию в 2019-м году, второй — в 2020-м.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общий вес изготовленной на предприятии Атомэнергомаша продукции составил 422 тонны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В России испытали тягач для тяжелых ракет, который заменит машины "МАЗ"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика