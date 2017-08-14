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Ракету Falcon 9 успешно запустили с грузом для МКС

14.08.2017 20:30 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 авг – Sputnik. Ракета Falcon 9 успешно вывела в космос грузовой корабль Dragon, который пристыкуется к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Ракету Falcon 9 успешно запустили с грузом для МКС
© Sputnik Григорий Сысоев
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Ракета-носитель стартовала в 19:31 по минскому времени, через три минуты произошло отделение ее первой ступени, которая приземлилась спустя девять минут после запуска.

"Dragon на пути к Международной космической станции", – рассказал ведущий трансляции на сайте НАСА. 

Грузовик будет добираться до МКС два дня, стыковка со станцией состоится 16 августа. На МКС будет доставлено около трех тонн груза – продукты и материалы для научных исследований, в том числе новый суперкомпьютер, мышей и наноспутник для изучения планеты с низкой орбиты.

Корабль вернется на Землю через месяц, он доставит на планету отработанные материалы и результаты научных опытов.

 
Теги: Минск
 
 
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На МКС будет доставлено около трех тонн груза – продукты и материалы для научных исследований, в том числе новый суперкомпьютер, мышей и наноспутник для изучения...

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