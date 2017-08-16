Motorola запатентовала технологию регенерации экрана смартфона

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Компания Motorola зарегистрировала патент, который описывает технологию самовосстановления экрана, на котором появились небольшие трещины, сообщается в техноблоге Slashgear .



© Pexels Корпорация Apple запатентовала очки дополненной реальности

Вендор разработал стеклоподобный материал, который имеет своего рода "память" и способен восстанавливать поврежденные участки экрана. Причем этот процесс происходит при нагревании экрана, а перед началом процесса восстановления смартфон уведомит пользователя.

В патенте говорится, что ремонт не всегда гарантирует восстановление экрана до его исходного состояния. О появлении реальных образцов мобильников со способностью "самозаживления" пока не сообщается.

Ранее уже появлялся смартфон с похожими нововведениями — три года назад LG G Flex вышел с корпусом, который был покрыт специальным полимером, способным восстанавливать небольшие царапины.

В текущем году американские ученые сообщили о разработке прозрачного материала, способного восстанавливаться даже после разделения на части.