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Motorola запатентовала технологию регенерации экрана смартфона
17.08.2017 08:15 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Компания Motorola зарегистрировала патент, который описывает технологию самовосстановления экрана, на котором появились небольшие трещины, сообщается в техноблоге
Вендор разработал стеклоподобный материал, который имеет своего рода "память" и способен восстанавливать поврежденные участки экрана. Причем этот процесс происходит при нагревании экрана, а перед началом процесса восстановления смартфон уведомит пользователя.
В патенте говорится, что ремонт не всегда гарантирует восстановление экрана до его исходного состояния. О появлении реальных образцов мобильников со способностью "самозаживления" пока не сообщается.
Ранее уже появлялся смартфон с похожими нововведениями — три года назад LG G Flex вышел с корпусом, который был покрыт специальным полимером, способным восстанавливать небольшие царапины.
В текущем году американские ученые сообщили о разработке прозрачного материала, способного восстанавливаться даже после разделения на части.
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Смартфон, по идее производителя, при повреждении экрана уведомит пользователя о необходимости ремонта, так как при этом процессе устройство нагреется до...
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