Не только изменить цвет волос: почему Google понравилось Fabby Hair

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Корпорация Google выкупила белорусскую компанию AIMatter , которая занималась разработкой искусственного интеллекта. Что еще может технология, на которой держится приложение и что так заинтересовало Google, разбирался Sputnik.

Не поиграть, а искусственный интеллект

Презентуя полтора месяца назад приложение Fabby Hair, владелец стартапа Дмитрий Гурский написал, что для разработчиков это в первую очередь показатель возможности нейротехнологий.

"Для нас это хорошее демо нейротехнологий и движка, а вам будет интересно поиграться", — написал Гурский на своей странице в Facebook .



© AFP/ REMY GABALDA Motorola запатентовала технологию регенерации экрана смартфона

Так же, как и в случае с программой MSQRD, за интересным для пользователя приложением стоит сложная технология. В приложении для изменения цвета волос разработчики продемонстрировали возможности компьютерного зрения — ветви разработок в сфере искусственного интеллекта, которые позволяют машине обрабатывать изображения и видеть их так, как это делает человек. А порой даже лучше, чем человек.

Новаторство разработки AIMatter в том, что удалось создать собственный фреймворк для работы нейронных сетей непосредственно на телефоне. Нейронные сети обучают на серверах, а уже обученные модели обсчитываются на телефоне. Одна нейронная сеть умеет отмечать и обводить на фото людей, другие сети тренируются под каждый доступный в приложении стиль. Новаторство разработки в том, что все вычисления совершаются прямо на смартфоне пользователя, а не на сверхмощных компьютерах.

"Такая технология предполагает еще более широкое проникновение нейронных сетей в повседневную жизнь, речь идет о любой ежедневной монотонной работе, от изучения ленты в соцсети до выбора одежды", — рассказал IT-специалист Сергей Гульцов.

Что за вас сделает нейросеть

Например, можно избавиться от необходимости читать записи своих знакомых в соцсетях, но оставаться в курсе того, что происходит в их жизни.

"Допустим, вы листаете ленту в соцсети, чтобы узнать, как дела у знакомых, но часто раздражаетесь от того, что они пишут что-то вам не очень интересное, ерунду, бесконечные рецепты, смешные ролики, чекины. Нейронная сеть подготовит дайджест их жизни без необходимости читать сами записи — просто список событий. Или только их фото в нижнем белье из "Инстаграма", как захотите. И возможность решать эту повседневную задачу даст в том числе проигрывание моделей на клиенте, перенос вычислений на ваш телефон, для решения подобных повседневных задач сторонние компании не станут предоставлять собственные мощности, а задействовать собственный телефон для обсчета собственных задач — отличное решение", — пояснил собеседник пользу нейронных сетей.

Даже с дежурными звонками по телефону может справиться нейросеть. Синтезируем голос, типовые фразы и реакции — и вы избавлены от необязательного общения.

"Даже претензии вашего личного руководства может принимать и обрабатывать нейросеть. И писать объяснительные, если пришлось. И, возможно, искать новую работу тоже, это довольно скучное занятие", — пояснил собеседник.

Сами разработчики уверены, что способов применения разработки множество. Один из самых очевидных — автоматическая замена фона во время видеосвязи, чтобы не приходилось спешно наводить порядок, прежде чем связаться с коллегами или друзьями.

В более широком понимании внедрение таких технологий приведет к автоматизации множества рабочих мест. Водители, грузчики, охранный персонал, следящий за картинкой с камеры видеонаблюдения, работники метро, которые следят за эскалатором и останавливают его, если кто-то упал на ленте — для всех этих работ достаточно простых реакций, и работника может заменить нейросеть. А человеку останется исполнять более приятные задачи, с которыми компьютер не справится — выпить кофе, например.