Эксперты назвали самый популярный смартфон

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Рейтинг самых продаваемых смартфонов второго квартала 2017 года опубликован исследовательской компаний Strategy Analytics , сообщает Sputnik.

Эксперты проанализировали объемы и динамику продаж смартфонов разных моделей и производителей.

Так, по сведениям аналитиков, первое и второе место в рейтинге по популярности среди смартфонов в мире разделили iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Первой модели за три месяца смогли реализовать порядка 17 миллионов экземпляров, второй — около 15 миллионов.

К слову, в целом за три месяца корпорация Apple продала 41 миллион различных моделей телефона iPhone.

Третье и четвертое место в рейтинге занимают смартфоны компании Samsung: Galaxy S8 (10,2 млн) и S8+ (9 млн). Пятое место в рейтинге занял Xiaomi Redmi 4A — их продали за три месяца около 5,5 миллионов экземпляров.

В предыдущем квартале iPhone 7 и 7 Plus также возглавляли подобный рейтинг, однако цифры продаж были заметно выше — 21,5 миллион штук и 17,4 миллиона соответственно.