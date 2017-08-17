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Эксперты назвали самый популярный смартфон

18.08.2017 10:36 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Рейтинг самых продаваемых смартфонов второго квартала 2017 года опубликован исследовательской компаний Strategy Analytics, сообщает Sputnik. 

Эксперты проанализировали объемы и динамику продаж смартфонов разных моделей и производителей.

Эксперты назвали самый популярный смартфон
© Pexels
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Так, по сведениям аналитиков, первое и второе место в рейтинге по популярности среди смартфонов в мире разделили iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Первой модели за три месяца смогли реализовать порядка 17 миллионов экземпляров, второй — около 15 миллионов.

К слову, в целом за три месяца корпорация Apple продала 41 миллион различных моделей телефона iPhone.

Третье и четвертое место в рейтинге занимают смартфоны компании Samsung: Galaxy S8 (10,2 млн) и S8+ (9 млн). Пятое место в рейтинге занял Xiaomi Redmi 4A — их продали за три месяца около 5,5 миллионов экземпляров.

В предыдущем квартале iPhone 7 и 7 Plus также возглавляли подобный рейтинг, однако цифры продаж были заметно выше — 21,5 миллион штук и 17,4 миллиона соответственно.

 
Теги: Минск
 
 
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Во втором квартале этого года лучше всего продавались iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

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