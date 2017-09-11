Воскресный праздник, посвященный самым тяжелым боевым сухопутным машинам — танкам, стал для столицы продолжением Дня города, собрав большое количество людей. Минскому центру разработки Wargaming удалось превратить парк Победы в сплошную зону аттракционов на любой вкус.





Стараниями компании праздник стал по-настоящему детским, и, судя по количеству гостей, можно сказать, что в Беларуси, да что там — в СНГ появилась новая нация — «танкисты» — люди, играющие в World of Tanks целыми семьями, и просто одиночные фанаты, образующие большое комьюнити по всему миру.





42.TUT.BY побывал на празднике, пообщался с разработчиками и узнал, в каких странах живет больше всего танкистов, какую редкую самоходку можно «увидеть» теперь в музее Великой Отечественной войны и в какой стране любят коллекционировать виртуальные танки.

Внимание, сейчас приедет танк

В преддверии праздника произошло небольшое, но знаковое событие: Wargaming подарил музею Великой Отечественной войны немецкую суперсамоходку «Штурмтигр» Sturmtiger. Новый экспонат музея — виртуальный, увидеть его можно при помощи технологии дополненной реальности.





Технология уникальна тем, что посетитель музея сможет рассмотреть поближе любой элемент «Штурмтигра», побывать внутри, увидеть, как вылетает снаряд из орудия.

Руководитель глобальной студии спецпроектов Wargaming Александр Бобков рассказал, что увидеть самоходку можно при помощи очков Microsoft HoloLens или планшета Lenovo.

«Внимание, сейчас приедет танк», — этими словами Александр Бобков начал демонстрацию новой технологии журналистам.



Передача виртуального «Штурмтигра» директору музея Дмитрию Шляхтину

Виртуальный «Штурмтигр» производит сильное впечатление: почти как настоящая машина, только здесь не действует правило «руками не трогать», да и места он не занимает.

Возможно, в будущем музеи перенесут свои экспозиции в виртуальную реальность, сделав экскурсии куда более увлекательными, чем просто созерцание неподвижного экспоната. И первый шаг уже сделан. Как рассказал сам Александр Бобков, виртуальный «Штурмтигр» в музее появился не просто так.

— В этом году Бовингтонский музей танков (Великобритания) задумал собрать под одной крышей всех «тигров», включая самоходки. Удалось найти все модели, за исключением «Штурмтигра» — таких САУ было выпущено всего 18, а до наших дней сохранились лишь две. Одна на Кубинке, вторая — в Мунстере. По разным причинам эти машины доставить не удалось, и тогда англичане попросили нас о помощи. Модель этого танка существует в игре, поэтому нам оставалось только «вытащить» ее в физический мир. Виртуальный экспонат очень понравился посетителям, и теперь мы передаем его в наш, белорусский музей.



Фото: snariad.ru

Отметим, что в игре «Штурмтигр» присутствовал только в виде пасхалок, старожилы наверняка видели его в своем ангаре. У танка слишком имбалансные характеристики, поэтому в ветке прокачки он не появится.

Кстати, в реальной жизни «Штурмтигр», вооруженный 380-мм корабельным реактивным бомбометом, мог натворить немало бед. Например, в боях с американцами этой САУ одним выстрелом удалось уничтожить сразу три танка «Шерман».

Мэр на броневике и танкоселфи

Открытие интерактивных зон в парке Победы собрало длинные очереди любителей танков и активного отдыха. На всех двухстах гектарах парка невозможно было найти свободное от тематических зон место.









































Поиграть в World of Tanks на открытом воздухе? Да пожалуйста: специальная игровая зона на 120 компьютеров стала эпицентром притяжения для многих юных посетителей, ведь за победу давали ценные призы.





Делать снимки при помощи селфи-палки не по-мужски? А если для этого использовать орудие танка? Другое дело! Специальный аттракцион также был доступен для всех желающих.





Некогда праздник суровых мужчин День танкиста компании Wargaming удалось сделать, как это ни странно, семейным, детским. Большая часть посетителей праздника еще ходит в школу или только мечтает дорасти до нее. Но всем интересно, весело и абсолютно понятно. Особенно это хорошо видно было в музее ВОВ, где дети часто называли танк раньше экскурсовода.



Тот самый V-1, на котором ездил мэр

Праздник действительно захватил всех, даже мэр Минска на время пересел на брендированный бронеавтомобиль МЗКТ-490100 (V-1). Кстати, новейшую белорусскую разработку.

2 млн белорусов выбирают танки

Во время праздника нам удалось переговорить с главным операционным продюсером Wargaming Антоном Панковым, поделившимся интересными подробностями развития игры.





Он рассказал, что одни из самых активных игроков в World of Tanks — это поляки. В игре их зарегистрировано даже больше, чем белорусов (2,9 млн против 2 млн). Проявляют немалый интерес к игре китайцы, а немцы любят больше коллекционировать танки. У них самое большое количество редких машин из игры.

В планах разработчиков сделать кастомизированные экипажи. Панков не исключил появление специального белорусского экипажа для бронетехники.

На вопрос о киберспорте Антон Панков ответил, что он Wargaming прибыли не приносит: «это имиджевое предприятие, о самоокупаемости речь не идет». И тут же раскрыл интересные подробности:

— Сейчас идет разработка турниров для тех игроков, кто уже перешел 30- и 40-летний порог. Так называемый дворовой футбол, непрофессиональная лига. Ведь эта часть аудитории нам особенно дорога.

Тем временем на сцене зазвучали хорошо знакомые мелодии, заявленная хедлайнером концерта в честь Дня танкиста группа «Пятница» взяла первые аккорды. До нее на сцене побывали «Без Билета» и Найк Борзов. А завершился праздник традиционным салютом.