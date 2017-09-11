Роботы засеяли поле и собрали с него урожай почти без участия людей

Специалисты британского исследовательского проекта Hands Free Hectare на тестовом поле провели полный цикл полевых работ с помощью роботов и без прямого участия человека. Люди следили за состоянием поля и техники удаленно, иногда вмешиваясь в процесс работ. Об этом сообщает n+1 со ссылкой на The Times.

Автоматизация сельскохозяйственных работ — актуальная сфера развития робототехники. Обычно для этого применяются специальные агротехнические комплексы и сложные механизмы, однако вплоть до недавнего времени для управления перемещением техники по полю при вспахивании, засеивании и уборке урожая все равно требовались люди.

Но в последнее время технологии беспилотного вождения добрались и до сельскохозяйственной техники и начали появляться сельскохозяйственные дроны и беспилотные тракторы, позволяющие снизить прямое участие человека в некоторых видах полевых работ.





Теперь британский проект Hands-Free Hectare показал, что на сегодняшний день возможно практически полностью автоматизировать полевые работы, доверив это роботам.

В рамках проекта использовался беспилотный трактор и беспилотный комбайн, которые провели весь цикл полевых работ от засеивания опытового гектара до опрыскивания и уборки урожая. Для наблюдения за экспериментом использовались небольшие роверы, которые собирали образцы почвы, а также дроны, следившие с воздуха за ростом культур.

Исследователи отмечают, что столкнулись с некоторыми трудностями. Во-первых, трактор при посевных работах постоянно сбивался с указанной траектории и начинал уходить в сторону, не позволяя равномерно проводить работы на обрабатываемом участке земли. Во-вторых, специалисты проекта потратили много времени на переоборудование трактора для разных целей.





Представители Hands Free Hectare отметили, что следить за состоянием культур и поля в целом по видеопотоку с дрона оказалось сложнее, чем лично присутствуя на поле, дистанционное управление сельскохозяйственной техникой также оказалось непривычной задачей для оператора. Тем не менее, проект, начавшийся в прошлом октябре, завершился успешно и показал, что полностью автоматизированные полевые работы возможны.

Кроме Великобритании подобные разработки ведутся и в других странах. Например, Министерство сельского хозяйства Японии разработало социально-экономическую программу, основной идеей которой является замена уходящих на пенсию фермеров роботами.





В России разработками в области роботизированной сельскохозяйственной техники занимается Cognitive Technologies. В прошлом году компания успешно испытала в полях беспилотный трактор, а этим летом состоялись полевые испытания беспилотного комбайна, который способен самостоятельно убирать урожай зерновых, не выезжая за границы поля.