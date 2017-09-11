ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роботы засеяли поле и собрали с него урожай почти без участия людей

11.09.2017 11:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Специалисты британского исследовательского проекта Hands Free Hectare на тестовом поле провели полный цикл полевых работ с помощью роботов и без прямого участия человека. Люди следили за состоянием поля и техники удаленно, иногда вмешиваясь в процесс работ. Об этом сообщает n+1 со ссылкой на The Times.

Автоматизация сельскохозяйственных работ — актуальная сфера развития робототехники. Обычно для этого применяются специальные агротехнические комплексы и сложные механизмы, однако вплоть до недавнего времени для управления перемещением техники по полю при вспахивании, засеивании и уборке урожая все равно требовались люди.

Но в последнее время технологии беспилотного вождения добрались и до сельскохозяйственной техники и начали появляться сельскохозяйственные дроны и беспилотные тракторы, позволяющие снизить прямое участие человека в некоторых видах полевых работ.

Роботы засеяли поле и собрали с него урожай почти без участия людей

Теперь британский проект Hands-Free Hectare показал, что на сегодняшний день возможно практически полностью автоматизировать полевые работы, доверив это роботам.

В рамках проекта использовался беспилотный трактор и беспилотный комбайн, которые провели весь цикл полевых работ от засеивания опытового гектара до опрыскивания и уборки урожая. Для наблюдения за экспериментом использовались небольшие роверы, которые собирали образцы почвы, а также дроны, следившие с воздуха за ростом культур.

Исследователи отмечают, что столкнулись с некоторыми трудностями. Во-первых, трактор при посевных работах постоянно сбивался с указанной траектории и начинал уходить в сторону, не позволяя равномерно проводить работы на обрабатываемом участке земли. Во-вторых, специалисты проекта потратили много времени на переоборудование трактора для разных целей.

Роботы засеяли поле и собрали с него урожай почти без участия людей

Представители Hands Free Hectare отметили, что следить за состоянием культур и поля в целом по видеопотоку с дрона оказалось сложнее, чем лично присутствуя на поле, дистанционное управление сельскохозяйственной техникой также оказалось непривычной задачей для оператора. Тем не менее, проект, начавшийся в прошлом октябре, завершился успешно и показал, что полностью автоматизированные полевые работы возможны.

Кроме Великобритании подобные разработки ведутся и в других странах. Например, Министерство сельского хозяйства Японии разработало социально-экономическую программу, основной идеей которой является замена уходящих на пенсию фермеров роботами.

Роботы засеяли поле и собрали с него урожай почти без участия людей

В России разработками в области роботизированной сельскохозяйственной техники занимается Cognitive Technologies. В прошлом году компания успешно испытала в полях беспилотный трактор, а этим летом состоялись полевые испытания беспилотного комбайна, который способен самостоятельно убирать урожай зерновых, не выезжая за границы поля.

 
 
Ссылка на источник 162
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты британского исследовательского проекта Hands Free Hectare на тестовом поле провели полный цикл полевых работ с помощью роботов и без прямого участия...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Xiaomi представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой за 375 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика