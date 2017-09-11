ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Xiaomi представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой за 375 долларов

11.09.2017 11:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Кроме флагманского Mi Mix 2 компания Xiaomi анонсировала сегодня смартфон Mi Note 3. Аппарат является увеличенной версией топового устройства первой половины года — Mi6.

Xiaomi представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой за 375 долларов

Xiaomi Mi Note 3 — увеличенная версия флагманской модели Mi6 с таким же дизайном и более крупным 5,5-дюймовым дисплеем, который изогнут с двух сторон. Его разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Корпус новинки выполнен из стекла и металла.

Xiaomi представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой за 375 долларов

От Xiaomi Mi6 новый Mi Note 3 отличается процессором. В первом аппарате используется Snapdragon 835, в новинке — субфлагманский Snapdragon 660. Оперативной памяти в Mi Note 3 устанавливается 6 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора — 3500 мАч. Присутствует технология быстрой зарядки.

Xiaomi представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой за 375 долларов

Основная камера новинки оснащается двумя модулями на 12 Мп. С ее помощью можно делать снимки с 2-кратным оптическим зумом и размытием заднего фона. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп. Есть функция распознавания лица пользователя для разблокировки устройства.

Xiaomi представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой за 375 долларов

На нижней грани смартфона находится порт USB-C, 3,5-мм разъема нет (в комплекте идет специальный переходник). Сканер отпечатков пальцев разместился в сенсорной клавише Home на фронтальной стороне девайса. Операционная система — Android с фирменной оболочкой MIUI 9.

Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти в черном цвете оценена в Китае в 375 долларов. Модель с 6/128 ГБ памяти стоит 435 долларов. Цена топовой модификации в голубом цвете с 6/128 ГБ памяти — 450 долларов.

Смотрите, сколько стоят другие смартфоны Xiaomi.

 
 
Ссылка на источник 154
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме флагманского Mi Mix 2 компания Xiaomi анонсировала сегодня смартфон Mi Note 3. Аппарат является увеличенной версией топового устройства первой половины года — Mi6.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Анонсирован мощный и недорогой ноутбук Xiaomi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика