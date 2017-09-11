Xiaomi представила смартфон Mi Note 3 с двойной камерой за 375 долларов

Кроме флагманского Mi Mix 2 компания Xiaomi анонсировала сегодня смартфон Mi Note 3. Аппарат является увеличенной версией топового устройства первой половины года — Mi6.





Xiaomi Mi Note 3 — увеличенная версия флагманской модели Mi6 с таким же дизайном и более крупным 5,5-дюймовым дисплеем, который изогнут с двух сторон. Его разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Корпус новинки выполнен из стекла и металла.





От Xiaomi Mi6 новый Mi Note 3 отличается процессором. В первом аппарате используется Snapdragon 835, в новинке — субфлагманский Snapdragon 660. Оперативной памяти в Mi Note 3 устанавливается 6 ГБ, постоянной — 64 или 128 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора — 3500 мАч. Присутствует технология быстрой зарядки.





Основная камера новинки оснащается двумя модулями на 12 Мп. С ее помощью можно делать снимки с 2-кратным оптическим зумом и размытием заднего фона. Разрешение фронтальной камеры — 16 Мп. Есть функция распознавания лица пользователя для разблокировки устройства.





На нижней грани смартфона находится порт USB-C, 3,5-мм разъема нет (в комплекте идет специальный переходник). Сканер отпечатков пальцев разместился в сенсорной клавише Home на фронтальной стороне девайса. Операционная система — Android с фирменной оболочкой MIUI 9.

Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти в черном цвете оценена в Китае в 375 долларов. Модель с 6/128 ГБ памяти стоит 435 долларов. Цена топовой модификации в голубом цвете с 6/128 ГБ памяти — 450 долларов.

Смотрите, сколько стоят другие смартфоны Xiaomi.