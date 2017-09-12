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Китайцы утверждают, что создали "невозможный" двигатель, нарушающий законы физики

12.09.2017 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Китайский телеканал CCTV-2 сообщил о создании учеными КНР рабочего образца двигателя EmDrive, действие которого до сих пор не получило объяснения в рамках законов сохранения. Соответствующее видео доступно на сайте Daily Mail, сообщает lenta.ru.

В ролике не сообщаются технические подробности. Заявляется, что двигатель в ближайшее время будет испытан в космосе. Издание оценило ролик как «пропагандистский», один из пользователей Reddit назвал соответствующее направление исследований «новой лысенковщиной».

В декабре 2016 года китайские ученые заявили, что прототип EmDrive прошел испытания на борту космической лаборатории Tiangong-2. Тогда подробностей также не сообщалось.

17 ноября ученые НАСА представили статью, в которой сообщалось об успешном испытании двигателя EmDrive. Научная работа прошла рецензирование экспертов и была опубликована в специализированном журнале Journal of Propulsion and Power.

Китайцы утверждают, что создали "невозможный" двигатель, нарушающий законы физики

В материале сообщается, что EmDrive в вакууме развивает тягу в 1,2 миллиньютона на киловатт, при этом не возникает противоположно направленной силы, которая должна присутствовать согласно закону сохранения импульса.

Нарушение третьего закона Ньютона означало бы, что большая часть современных научных представлений в области физики является неверной. Сомнения у специалистов возникают также оттого, что нет правдоподобных объяснений работоспособности двигателя.

Двигатель EmDrive представляет собой устройство из магнетрона (генерирующего микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Внешне агрегат напоминает положенное на бок ведро. Такая конструкция позволяет, по словам его изобретателя Роджера Шойера, преобразовывать излучение в тягу.

 
 
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Китайский телеканал CCTV-2 сообщил о создании учеными КНР рабочего образца двигателя EmDrive, действие которого до сих пор не получило объяснения в рамках законов...

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