Обнаружен ископаемый муравей с металлическим рогом

Необычное насекомое, навсегда застывшее в янтаре, удивило энтомологов. Находка оказалась из Мьянмы — страны, в которой сосредоточены одни из крупнейших запасов янтаря в мире, пишет gazeta.ru.



Фото: Newscientist.com

Ученые выяснили, что в застывшем куске смолы полностью сохранился муравей, принадлежавший ископаемой группе «дьявольских муравьев», которые жили в меловой период и отличались необычным вертикальным строением ротового аппарата. Эти муравьи не были предками муравьев, обитающих сегодня на Земле, а представляли собой «боковое» ответвление, представители которого вымерли еще до того, как появился предок современных муравьев. Найденный в янтаре муравей обитал 98 млн лет назад.

В отличие от современных муравьев, которые имеют простые, направленные вниз челюсти (мандибулы), найденный в янтаре муравей, которому присвоили название Linguamyrmex vladi, имеет обращенные вверх «лезвия» в виде косы — аппарат, не встречающийся ни у каких современных муравьев.

По словам ученых, эти острые челюсти были окружены особыми волосками, аналогичными тем, что расположены у челюстей современных муравьев, и помогают им захлопываться с невообразимой скоростью.

Исследователи под руководством Филиппа Бардена из Технологического университета Нью-Джерси также обнаружили напоминающий трубку канал между челюстями, через который, как они считают, хищник пил кровь своих жертв. При этом он вряд ли пережевывал плоть, поскольку форма мандибул не была предназначена к жевательным движениям. «Мандибулы муравьев Linguamyrmex могли служить для прокалывания мягкотелой добычи и высасывания гемолимфы», — написали авторы открытия в своей работе, опубликованной в журнале Systematic Entomology.

Случай помог ученым удостовериться в своей догадке — муравей погиб в смоле рядом с крупной личинкой жука, в которую он намеревался вонзить свои челюсти-бивни.

Челюсти не были внутри жертвы, однако, по словам ученых, их расположение ясно указывает на то, кто в этой ситуации был жертвой. И, еще одним инструментом, поразившим энтомологов, оказался необычный рог на голове муравья, который, как показало рентгеновское сканирование, оказался покрыт металлическими частицами.



Изображение: sciencealert.com

По словам ученых, им известны случаи, когда насекомые используют металлы для строительства собственного тела. «Известно, что насекомые могут использовать металлы — в частности, кальций, марганец, цинк и железо — в яйцекладе и мандибулах, для увеличения прочности и сокращения изнашивания», — говорят ученые.

По мнению ученых, покрытый металлом рог помогал муравьям удерживать извивающуюся жертву или облегчал протыкание ее острыми челюстями. «Пока мы не найдем муравья, который проткнул свою жертву, нам остается только рассуждать об этом», — пояснил автор исследования Филипп Барден.