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Фото горящей БМПТ "Терминатор" попало в сеть

12.09.2017 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский опубликовал на свой страничке в Facebook фотографию новейшей российской БМПТ «Терминатор», у которой загорелся орудийный кожух.

Фото горящей БМПТ "Терминатор" попало в сеть
Фото: facebook.com/murakhovskiy

Военные эксперты разделились во мнении, что произошло с новейшей БМПТ. Украинский специалист по бронетехнике Андрей Тарасенко предположил, что это результат перегрева орудий во время стрельбы.

Фото горящей БМПТ "Терминатор" попало в сеть
БМПТ «Терминатор» в Сирии. Фото: @WaelHussaini

Известный российский эксперт по бронетехнике Алексей Хлопотов рассказал, что огонь — результат испытаний воздействия на кожухи огнесмесей. Поджог был спланированный и оттого детально фиксировался. В доказательство Алексей Хлопотов привел оригинальные снимки.

Фото горящей БМПТ "Терминатор" попало в сеть
Фото: gurkhan.blogspot.com.by

Он также расказал, что огонь потух сам по себе — без помощи огнетушителей и прочего ППО. Позже эту машину вообще расстреляли, проверяя защиту, и в финале подорвали, тестируя противоминную стойкость.

БМПТ «Терминатор» незаменима во время городских боев: комбинированная броня — построена машина на базе танка Т-72 — надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.

 
 
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Редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский опубликовал на свой страничке...

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