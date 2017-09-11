Редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский опубликовал на свой страничке в Facebook фотографию новейшей российской БМПТ «Терминатор», у которой загорелся орудийный кожух.



Фото: facebook.com/murakhovskiy

Военные эксперты разделились во мнении, что произошло с новейшей БМПТ. Украинский специалист по бронетехнике Андрей Тарасенко предположил , что это результат перегрева орудий во время стрельбы.



БМПТ «Терминатор» в Сирии. Фото: @WaelHussaini

Известный российский эксперт по бронетехнике Алексей Хлопотов рассказал , что огонь — результат испытаний воздействия на кожухи огнесмесей. Поджог был спланированный и оттого детально фиксировался. В доказательство Алексей Хлопотов привел оригинальные снимки.



Фото: gurkhan.blogspot.com.by

Он также расказал, что огонь потух сам по себе — без помощи огнетушителей и прочего ППО. Позже эту машину вообще расстреляли, проверяя защиту, и в финале подорвали, тестируя противоминную стойкость.

БМПТ «Терминатор» незаменима во время городских боев: комбинированная броня — построена машина на базе танка Т-72 — надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.