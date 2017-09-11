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Фото горящей БМПТ "Терминатор" попало в сеть
12.09.2017 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский
Военные эксперты разделились во мнении, что произошло с новейшей БМПТ. Украинский специалист по бронетехнике Андрей Тарасенко
Известный российский эксперт по бронетехнике Алексей Хлопотов
Он также расказал, что огонь потух сам по себе — без помощи огнетушителей и прочего ППО. Позже эту машину вообще расстреляли, проверяя защиту, и в финале подорвали, тестируя противоминную стойкость.
БМПТ «Терминатор» незаменима во время городских боев: комбинированная броня — построена машина на базе танка Т-72 — надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.
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Редактор журнала «Арсенал Отечества» и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский опубликовал на свой страничке...
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