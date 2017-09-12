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Ученые нашли останки женщины-военачальника викингов
12.09.2017 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Во время раскопок около шведского озера Меларен были найдены останки скандинавского военачальника. Ученые Уппсальского и Стокгольмского университетов выяснили, что они принадлежат женщине,
Установить пол удалось благодаря ДНК, взятых из костей викинга: в геноме воина не было мужской Y-хромосомы, а вместо этого в нем были две Х-хромосомы. Рядом с телом были найдены фрагменты настольной игры, мечи, стрелы и кости лошади, что указывает на высокий ранг женщины-воина. Ученые считают, что, скорее всего, она командовала войсками.
Скелет был обнаружен на территории древнего города Бирка, бывшего крупнейшим торговым центром викингов Швеции в 800−975 годах.
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Во время раскопок около шведского озера Меларен были найдены останки скандинавского военачальника. Ученые Уппсальского и Стокгольмского университетов...
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