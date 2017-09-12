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Xiaomi показала "умный" кулер для воды за 76 долларов

12.09.2017 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе MIJIA представила новый «умный» продукт — кулер (их также называют диспенсерами) для воды под названием Viomi Smart Water heater, созданный в сотрудничестве с компанией Viomi. Об этом пишет Gizmochina.

Xiaomi показала "умный" кулер для воды за 76 долларов

Диспенсер предназначен для хранения горячей воды. Выбрать можно из трех режимов нагрева: комнатная температура, 50°C и 100°C. Уровень нагрева управляется через приложение на смартфоне. Оно также позволяет контролировать качество воды и напоминает о необходимости чистить устройство.

Xiaomi показала "умный" кулер для воды за 76 долларов

Xiaomi показала "умный" кулер для воды за 76 долларов

Viomi Smart Water heater оснащается специальным датчиком, который следит за уровнем воды в кулере, отправляет информацию об этом на подключенный смартфон и даже останавливает нагрев, если воды в аппарате слишком мало. Еще одной особенностью диспенсера стала крышка с функцией защиты от детей.

На краудфандинговой платформе MIJIA устройство оценивается примерно в 76 долларов.

 
 
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Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе MIJIA представила новый «умный» продукт — кулер (их также называют диспенсерами) для воды под названием Viomi Smart Water...

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