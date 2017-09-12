Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе MIJIA представила новый «умный» продукт — кулер (их также называют диспенсерами) для воды под названием Viomi Smart Water heater, созданный в сотрудничестве с компанией Viomi. Об этом пишет Gizmochina.





Диспенсер предназначен для хранения горячей воды. Выбрать можно из трех режимов нагрева: комнатная температура, 50°C и 100°C. Уровень нагрева управляется через приложение на смартфоне. Оно также позволяет контролировать качество воды и напоминает о необходимости чистить устройство.









Viomi Smart Water heater оснащается специальным датчиком, который следит за уровнем воды в кулере, отправляет информацию об этом на подключенный смартфон и даже останавливает нагрев, если воды в аппарате слишком мало. Еще одной особенностью диспенсера стала крышка с функцией защиты от детей.

На краудфандинговой платформе MIJIA устройство оценивается примерно в 76 долларов.