|
Xiaomi показала "умный" кулер для воды за 76 долларов
12.09.2017 16:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе MIJIA представила новый «умный» продукт — кулер (их также называют диспенсерами) для воды под названием Viomi Smart Water heater, созданный в сотрудничестве с компанией Viomi. Об этом
Диспенсер предназначен для хранения горячей воды. Выбрать можно из трех режимов нагрева: комнатная температура, 50°C и 100°C. Уровень нагрева управляется через приложение на смартфоне. Оно также позволяет контролировать качество воды и напоминает о необходимости чистить устройство.
На краудфандинговой платформе MIJIA устройство оценивается примерно в 76 долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе MIJIA представила новый «умный» продукт — кулер (их также называют диспенсерами) для воды под названием Viomi Smart Water...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии