ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

13.09.2017 17:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчерашняя презентация Apple оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны — это, как всегда, праздник для гиков, красочная демонстрация новых гаджетов и технологий, с другой стороны, практически всё, что нам показали, было известно уже до официального анонса. Более того, слово «вау» за всю презентацию хотелось сказать только пару раз.

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Apple, где прошлогодние часы?

После трогательной вступительной части, в которой Тим Кук вспомнил Стива Джобса, нам показали новые Apple Watch Series 3.

Тот же самый дизайн в Apple решили «разбавить» красным пятном на круглой кнопке и новыми ремешками, а начинку дополнить более мощным процессором. Ниже фотографии аналогичных моделей (Nike) Series 2 и Series 3:

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple
Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Кроме того, здесь появилась поддержка электронных SIM-карт, которые у нас не работают (и непонятно, когда заработают). Большинство людей после таких новшеств скажет: «Отлично, значит я куплю прошлогоднюю модель. Она ведь подешевела?».

Нет, не подешевела. В Apple вообще решили убрать ее из официальной продажи. Теперь покупателям предлагается выбор между более слабыми, менее яркими Watch Series 1 без GPS и новыми Watch Series 3. Логично, ведь отличий у нового гаджета перед прошлогодними Series 2 почти нет.

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple
Series 2 пропали из интернет-магазина Apple.

Это же iPhone 7s!

Пропустим анонс новой Apple TV с поддержкой 4K (в наших краях эти устройства почти не пользуются популярностью) и перейдем к новым iPhone.

Если кратко, iPhone 8 = iPhone 7 + более мощный процессор — металлическая задняя крышка + стеклянная задняя крышка + беспроводная зарядка + чуть лучше камера (в версии Plus с более продвинутым портретным режимом) + погромче стереодинамики + поддержка дополненной реальности + 50 долларов к цене базовой версии.

Под видом «совершенно нового дизайна» нам показали прошлогодние iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Cравните сами, ниже фотографии iPhone 7/8/7 Plus/8 Plus:
Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Традиционно устройства чуть-чуть изменили в габаритах, чтобы вы не смогли пользоваться старым чехлом от iPhone 7, а купили новый. Например, габариты iPhone 8 — 138,4×67,3×7,3 мм, а прошлогоднего iPhone 7 — 138,3×67,1×7,1 мм. Примерно такая же ситуация была и в прошлом году, и я не верю, что Apple не под силу избавиться от разницы в 0,1−0,2 мм.

Отсутствие кардинальных изменений в характеристиках и дизайне говорят нам: «Это же iPhone 7s!». Но согласитесь, цифра 8 выглядит привлекательнее в глазах покупателя.

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Однако если брать соотношение характеристики/цена, то, на мой взгляд, выигрывают именно iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Они по-прежнему очень мощные, с отличными камерами, защищены от воды, работают столько же и на такой же версии iOS.

К тому же «устаревшие» смартфоны заключены в цельнометаллические корпуса, которые точно не разобьются при падении, а их цена упала сразу на 100 долларов после анонса iPhone 8.

Если вы спросите меня, что я выберу — металлический iPhone 7 со 128 ГБ памяти за 649 долларов или стеклянный iPhone 8 с 64 ГБ за 699, я, не сомневаясь ни на секунду, отвечу — первый вариант.

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple
Фото: Macdigger.ru

Браво, Apple!

Если бы в завершающей части презентации Apple не было бы «One more thing», можно было бы смело пророчить компании падение акций и продаж. Но нет, нам показали iPhone X — и это прекрасное со всех сторон решение, если не учитывать странный нейминг.

Начнем с него. Вчера нам представили не iPhone Икс, а iPhone 10. Именно так называли этот гаджет со сцены топ-менеджеры компании. Зачем Apple выпускать в один день iPhone 8 и iPhone 10? Куда делся iPhone 9? Как будут называться смартфоны Apple в 2018 году (может, iPhone 9 и iPhone 11)? Но оставим эти вопросы маркетологам компании.

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Интересно другое. Apple сделала действительно отличный iPhone — с мощным процессором, с ярким и четким OLED-экраном почти на всю фронтальную панель, с инновационной системой распознавания лица (хотелось бы конечно, протестировать ее в сложных условиях), с чуть более продвинутыми, чем у iPhone 8, камерами и бóльшим временем автономной работы.

Apple четко позиционирует iPhone X как премиум-устройство, выделяющее его владельца из толпы. А значит за него покупателям должно быть не жалко отдать от 1000 долларов (или 1150 евро в Европе).

Apple сознательно «убивает» iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Эти смартфоны «устареют» уже с 3 ноября — даты начала продаж iPhone X.

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple
iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Просто представьте себя на месте покупателя, который пришел в магазин за 5,5-дюймовым iPhone 8 Plus за 799 долларов, а ему в качестве альтернативы предлагают гораздо более красивый и продвинутый 5,8-дюймовый iPhone 10, который стоит «всего-то на 200 долларов дороже». А если ко всему это еще и контракт с помесячными платежами или рассрочка на год, что вы, скорее всего, выберете?

И здесь компания, как минимум, ничего не теряет, а по факту очень сильно выигрывает. Покупателям всё так же предлагают «обычные» iPhone, но основную прибыль будет приносить именно iPhone X. И уже неважно, что это не Apple первой выпустила безрамочный смартфон или использует процессор с нейросетями. Это бизнес, где «яблоки» по-прежнему побеждают.

Мнение. Почему iPhone X - гениальное решение Apple

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

 
 
Ссылка на источник 171
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчерашняя презентация Apple оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны — это, как всегда, праздник для гиков, красочная демонстрация новых гаджетов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Обнаружены практически неуязвимые формы жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика