МИНСК, 14 сен — Sputnik. Федеральным учреждениям США запретили использовать любое программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского", сообщили в четверг американские издания.

"Лаборатория Касперского" выпустила и сопровождает один из самых известных антивирусов. Также компания занимается разработкой иных программ, а также инвестициями в стартапы. Как отмечает Washington Post, "Касперский" был установлен на компьютерах шести федеральных учреждений США, при этом не исключается, что с российским антивирусом работали и в других ведомствах.

Министерство внутренней безопасности США поручило всем федеральным учреждениям в течение трех месяцев прекратить использование программ производства "Касперского". Прокомментировала это уже и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках", — написала представитель внешнеполитического ведомства в своем аккаунте Facebook.

В свою очередь, в "Лаборатории Касперского" уже также подчеркнули, что не работают ни на какое правительство и не занимается кибершпионажем. Обвинения властей США в адрес фирмы, уверены в "Касперском", связаны с ложными и некорректными данными.

Как отмечает Guardian, 400 миллионов пользователей по всему миру используют продукты компании, 85% ее дохода приходится на зарубежных покупателей. Как считает глава компании Immunity Inc. Дэйв Айтел, от решения властей США может пострадать и бизнес российской компании, не связанный с правительственными учреждениями США.