|
Российская авиация в этом году получит уникальные штурмовики "Суперграч"
14.09.2017 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Воздушно-космические силы России до конца 2017 года получат десять новейших штурмовиков Су-25СМ3,
Военные летчики прозвали Су-25СМ3 «суперграчом» за те возможности, которыми он располагает. В главном штабе ВКС рассказали «Известиям», что до конца нынешнего года в войска должно поступить более десятка новых машин.
Поставка планировалась еще в прошлом году, но потребовалось время на доводку уникальной оптико-электронной системы СОЛТ-25. Она способна автоматически обнаружить и сопровождать цели. Пилоту достаточно просто нажать одну кнопку, и СОЛТ-25 зафиксирует объект и автоматически его уничтожит.
Комплекс РЭБ «Витебск», установленный на Су-25СМ3, может справиться с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), в частности, американским Stinger, европейским Mistral и российскими «Верба» и «Игла», а также с такими дальнобойными системами, как Patriot, Aster, «Бук» и «Тор».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воздушно-космические силы России до конца 2017 года получат десять новейших штурмовиков Су-25СМ3, сообщают «Известия». Эти самолеты могут поражать цели в любое время...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии