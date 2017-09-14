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Российская авиация в этом году получит уникальные штурмовики "Суперграч"

14.09.2017 10:18 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Воздушно-космические силы России до конца 2017 года получат десять новейших штурмовиков Су-25СМ3, сообщают «Известия». Эти самолеты могут поражать цели в любое время суток и любую погоду. Новый комплекс бортовой защиты делает штурмовик практически неуязвимым для средств противовоздушной обороны.

Военные летчики прозвали Су-25СМ3 «суперграчом» за те возможности, которыми он располагает. В главном штабе ВКС рассказали «Известиям», что до конца нынешнего года в войска должно поступить более десятка новых машин.

Поставка планировалась еще в прошлом году, но потребовалось время на доводку уникальной оптико-электронной системы СОЛТ-25. Она способна автоматически обнаружить и сопровождать цели. Пилоту достаточно просто нажать одну кнопку, и СОЛТ-25 зафиксирует объект и автоматически его уничтожит.

Комплекс РЭБ «Витебск», установленный на Су-25СМ3, может справиться с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), в частности, американским Stinger, европейским Mistral и российскими «Верба» и «Игла», а также с такими дальнобойными системами, как Patriot, Aster, «Бук» и «Тор».

 
Теги: Витебск
 
 
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Воздушно-космические силы России до конца 2017 года получат десять новейших штурмовиков Су-25СМ3, сообщают «Известия». Эти самолеты могут поражать цели в любое время...

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