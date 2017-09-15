Съедобный или ядовитый? Распознаем грибы с помощью камеры смартфона

Сейчас в самом разгаре сезон сбора грибов, но не все хорошо разбираются в них и могут перепутать съедобный с ядовитым. И здесь на помощь приходят специальные приложения для смартфонов, которые по фотографии могут определить название гриба. Мы решили проверить, как такая программа работает в реальной жизни.





Как определяется разновидность гриба

Чтобы получить точность в 90% в одной из самых популярных подобных программ, необходимо соблюсти несколько условий. Например, грибы лучше фотографировать в их естественной окружающей среде. Полный список требований — на снимке ниже, некоторые определения оттуда — очень смешные (видимо, их автоматически переводит Google).





Пробуем найти в Сети подходящий снимок масленка и загружаем его в приложение на смартфоне. После быстрого сканирования на дисплей выводится результат — на фотографии с вероятностью в 71,1% изображен масленок.

Важно, что приложение работает только при подключении к интернету, а значит, в глухом лесу оно может оказаться бесполезным.



Фото, которое мы загрузили



Результат, который выдала программа

Проблем с определением разновидности гриба по фотографиям, сделанным при хорошем освещении без «лишних» предметов на заднем плане, практически нет.

Тест на «Комаровке»

Чтобы проверить работоспособность приложения в реальных условиях, мы отправились на Комаровский рынок. Грибов там продается очень много — на выбор есть боровики, подосиновики, опята, рыжики и некоторые другие разновидности.

Сперва проверяем, сможет ли программа правильно определить опята. При сканировании фотографии, на которых они запечатлены в банке, получаем результат в 19,9%. С учетом того, что мы специально пошли наперекор условиям, которым должен соответствовать снимок, приложение неплохо справилось со своей задачей и верно определило вид гриба.



В центре в банках — опята





Двигаемся дальше и пробуем просканировать рыжики. Тут программа дала сбой и наотрез отказалась определять их разновидность. Из возможных вариантов — дубовик или трутовик, рыжиков в списке нет. Сканирование одного отдельного гриба с соблюдением рекомендуемых условий съемки ничего не изменило.



Рыжики





Боровик приложение определило верно, на картинке — «белый гриб» с вероятностью в 77,8%. Действительно, белый гриб относится к роду боровиков, так что ответ можно считать верным.



Боровики





В большинстве случаев приложение правильно определяет разновидность гриба и показывает, съедобный он или нет. Правда для наиболее точного результата снимок должен соответствовать множеству параметров, которые полностью соблюсти не всегда просто.

Но если другого способа проверить гриб нет, то приложение вполне можно использовать. К минусам отнесем лишь отсутствие возможности определить разновидность гриба без подключения к интернету.

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