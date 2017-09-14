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В России потерпел аварию сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3
15.09.2017 08:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
При посадке на аэродроме авиабазы Шайковка (Калужская область) 14 сентября выкатился с полосы и потерпел аварию сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС,
Бомбардировщик входил в состав 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии с аэродрома Белая. Повреждения оказались настолько тяжелыми, что восстановлению самолет не подлежит.
Ту-22М3 вооружаются ракетами Х-22 (дальность 600 км) с термоядерной или фугасно-кумулятивной боевой частью, а также ракетами семейства X-15 либо могут нести 24 000 кг бомб.
После модернизации Ту-22М3 получил совершенно новую бортовую электронику. Проведенная модернизация повысила возможности бомбардировщика в прорыве ПВО типа «Иджис», еще модернизированный бомбардировщик часто называют «убийцей ЕвроПРО».
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При посадке на аэродроме авиабазы Шайковка (Калужская область) 14 сентября выкатился с полосы и потерпел аварию сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3...
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