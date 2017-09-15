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"Кошки могут считаться твердыми и жидкими". В Гарварде вручили Шнобелевские премии

15.09.2017 08:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Гарвардском университете (США) состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевских премий. Ученые получили награды за уточнение вещества кошек, способ уменьшения храпа и то, как крокодил влияет на страсть человека к азартным играм. Об этом пишет РБК.

"Кошки могут считаться твердыми и жидкими". В Гарварде вручили Шнобелевские премии
Фото: Reuters

Шнобелевская (Антинобелевская) премия традиционно присуждается за научные достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься». Награда была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований». С 1999 года премия вручается в 10 областях — часть номинаций совпадают с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. При этом награды победители получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.

Наиболее «востребованным» в современной науке в ходе церемонии, как пишет The Guardian, было признано исследование физика Марка-Антуана Фардина «О реологии кошек». В нем ученый доказал, что представители семейства кошачьих могут выходить «за рамки обычных физических границ».

Как утверждалось в его теоретическом трактате, кошки «технически» могут одновременно считаться и твердыми, и жидкими из-за их «сверхъестественной способности» принимать форму емкости, в которой они находятся. При этом более взрослые кошки, как отмечал ученый, «растекаются» быстрее, чем котята.

Вторую по значимости премию — премию мира — организаторы церемонии вручили швейцарской команде ученых. Они выяснили, что игра на музыкальном духовом инструменте аборигенов Австралии, диджериду, уменьшает храп. Награда по экономике, в свою очередь, досталась автору исследования о том, как контакт с живым крокодилом влияет на желание человека играть в азартные игры. ​

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В Гарвардском университете (США) состоялась 27-я церемония вручения Шнобелевских премий. Ученые получили награды за уточнение вещества кошек, способ уменьшения...

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