В Китае начали продавать маски для защиты от разблокировки iPhone X

12 сентября Apple представила iPhone X с новой функцией Face ID, распознающей лицо владельца, когда тот смотрит на экран. Через несколько дней после анонса в китайском интернет-магазине появились специальные маски, которые должны защитить пользователя от попытки разблокировать iPhone X с помощью его лица. Об этом пишет TJournal.





С помощью Face ID можно разблокировать смартфон и совершать покупки, однако пользователи эксперты задались вопросом, насколько это безопасно и можно ли получить доступ к устройству без согласия его обладателя.

В китайском интернет-магазине Taobao появились специальные маски, которые должны защитить пользователя от попытки разблокировать iPhone X с помощью его лица. Цены на маски разнятся от 25 юаней (около 3,75 долларов) до 888 юаней (около 130 долларов)



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В описании большинства масок указано, что они должны обезопасить владельца iPhone X во время сна. Некоторые продавцы на всякий случай предлагают закрыть всё лицо полностью.

Однако стоит напомнить, что разблокировать телефон с помощью спящего владельца в любом случае нельзя (неважно, будет он в маске или нет): Face ID не работает при закрытых глазах.

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