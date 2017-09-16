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Суд оштрафовал LG на полмиллиарда евро из-за завышения цен на электронно-лучевые трубки

16.09.2017 01:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Европейский суд вынес окончательное постановление взыскать с компании LG Electronics штраф в размере 514 миллионов евро, сообщает The Investor.

Делопроизводство по факту недобросовестного ведения бизнеса в отношении LG, а также Panasonic, Philips, Toshiba, Samsung и Technicolor, еще в 2012-ом году закончилось тем, что евросуд признал их виновными. Расследование показало, что руководства этих компаний в период 1995-2006 года вступили в ценовой сговор, с целью более выгодно реализовывать ЭЛТ. Тогда суд установил суммарные выплаты в 1,47 млрд евро, из которых штраф LG составил 492 млн евро. Компания подала апелляцию, после чего слушанья затянулись на несколько лет, и лишь на этой неделе суд отклонил ее.

Суд оштрафовал LG на полмиллиарда евро из-за завышения цен на электронно-лучевые трубки

Напомним, в 2010 году Еврокомиссия обязала LG Display оплатить штраф в размере 648,9 млн евро по делу о нечестной конкуренции и фиксации цен на ЖК-панели.

 
 
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  • Суд оштрафовал LG на полмиллиарда евро из-за завышения цен на электронно-лучевые трубки 01:22, TechLabs
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