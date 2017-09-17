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Молодечно – Кяна: электровоз повел грузовой поезд из Беларуси в Литву

17.09.2017 09:28 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 сен —Sputnik. Белорусская железная дорога открыла движение поездов на электровозной тяге на участке Молодечно-Гудогай-Кяна (Литва), сообщили Sputnik в пресс-службе БЖД.

Строительно-монтажные работы были начаты в сентябре 2015 года. В настоящее время электрифицированный участок Молодечно — Гудогай — госграница введен в эксплуатацию.

"Из Беларуси в Литву отправился первый грузовой поезд, ведомый электровозом БКГ1 с экспортной продукцией отечественных предприятий", — рассказали в БЖД.

Церемония открытия движения поездов на электровозной тяге на участке Молодечно — Гудогай — Кяна состоялась на станции Пруды.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерство Беларуси и Литвы, а также другие высокие гости из двух стран, а также глава китайской компании компании по экспорту и ремонту электрооборудования.

В БЖД отметили, что впервые в новейшей истории Беларуси железнодорожными администрациями двух стран осуществлен проект по электрификации железнодорожных линий в международном сообщении.

Строительно-монтажные работы были начаты в сентябре 2015 года. В настоящее время электрифицированный участок Молодечно — Гудогай — госграница введен в эксплуатацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Участок железной дороги для грузовых поездов между двумя странами был построен за два года.

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