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"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом
18.09.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователь livejournal под ником
2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой — ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу несколько снарядов одновременно.
Скорострельность 2С19 доходит до 8 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом — до 24,7 км, активно-реактивным — до 29 км.
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Пользователь livejournal под ником samoletchik опубликовал фотографии замаскированной боевой техники в лесу под Борисовом. На снимках можно рассмотреть укрытые мхом...
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