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"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом

18.09.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пользователь livejournal под ником samoletchik опубликовал фотографии замаскированной боевой техники в лесу под Борисовом. На снимках можно рассмотреть укрытые мхом и ветками БМП-2, которые издали опознать практически невозможно. Также на фотографиях показано, как маскируют самоходные гаубицы «Мста-С».

"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом

"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом

"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом

"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом

"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом

"Запад-2017": как маскируют БМП-2 в лесу под Борисовом

2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой — ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу несколько снарядов одновременно.

Скорострельность 2С19 доходит до 8 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом — до 24,7 км, активно-реактивным — до 29 км.
БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя, построена на базе БМП-1. В экипаж входят 6 человек: командир машины (он же старший оператор), наводчик, оператор, два радиотелеграфиста и механик-водитель.

 
 
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Пользователь livejournal под ником samoletchik опубликовал фотографии замаскированной боевой техники в лесу под Борисовом. На снимках можно рассмотреть укрытые мхом...

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