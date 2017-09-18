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Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси

18.09.2017 12:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мы продолжаем наше путешествие по маршруту, проложенному исследователем военной истории Беларуси Игорем Мельниковым, автором готовящейся к печати книги «Мяжа была пад Miнскам 1921−1941 г». На этот раз путь TUT.BY и Land Rover лежит в урочище Людвиково, которое хранит тайны времени, когда белорусский народ был разделен пограничной чертой. А по дороге наш гид знакомит с историей белорусского пограничья.

Красные диверсанты и охота на аристократов

После того как Тухачевский проиграл войну с Польшей, большевики не оставляли надежды поднять массы «на борьбу с панами-угнетателями».

— Момент был выбран подходящий, — рассказывает Игорь Мельников, — в 20-е годы в разоренной войной Польше было много экономических проблем, которые накладывали отпечаток на жизнь простых людей, и Советы пытались настроить бедноту против панов, осадников и местной аристократии.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси

Первое время такой подход работал: этому способствовала и пропаганда, активно развернутая среди белорусских крестьян, и их бедственное положение.

Отряды красных диверсантов сожгли имение графа Замойского «Доброе дерево», нападали на рейсовые автобусы, небольшие заставы, поезда и участки полиции. Особая важность придавалась устранению аристократов — под смертельной угрозой находились Потоцкие, Тышкевичи, Сапеги.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Игорь Мельников прошел по всей белорусско-польской границе, чтобы написать свою книгу. А сейчас помогает нам открыть новые странички истории нашей страны

Знаменитый советский чекист Кирилл Орловский развязал настоящую охоту на князя Альбрехта Радзивилла, которого точно нельзя было отнести к угнетателям. Князь хорошо относился к крестьянам, которые жили на его землях, и уже не был богат, как его предки: замок был разграблен большевиками во время советско-польской войны.

Чтобы его отремонтировать, пришлось продать часть коллекции оружия и доспехов, сохранившихся в замке, — красные погромщики не знали ценности старинного оружия. К тому же князь не считал себя поляком, на вопрос одного из журналистов, кто он по национальности, Альбрехт ответил: «Тутэйшыя мы».

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Князь Альбрехт Радзивилл и офицеры 27-го уланского полка. Фото: polesie.org

Зная все это, чекисты предложили князю сотрудничать, но он отказался. Тогда было принято решение ликвидировать Альбрехта Радзивилла. Но он ездил всегда с охраной и был трудной мишенью. Пока однажды он не решил объехать свои владения без личной защиты. Узнав про это, чекисты решили действовать. Но покушение не удалось: князь смог уйти от погони, и ни один выстрел, сделанный Орловским с подельниками, не попал в цель.

«Спецназ» Войска Польского

Такое положение не устраивало поляков, впрочем, и самих белорусов тоже — в отличие от советской власти польская позволяла крестьянам зарабатывать: можно было ехать в соседнюю Литву или далекие США, свободно перемещаться по стране. Такой роскоши советские граждане не знали.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси

Поэтому поддержки, особенно в приграничных районах, красным местное население оказывало все меньше, росло недовольство. Привлечение для охраны границы государственной полиции Польши результатов не принесло: диверсанты без труда громили полицейские участки.

Наиболее показательным стал захват диверсантами Ваупшасова с 3 на 4 августа 1924 года городка Столбцы. Были разграблены склады и дома, уничтожен полицейский участок и железнодорожная станция.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Местные дороги не отличаются хорошим состоянием, кое-где приходится срезать путь по полям. Хорошо, что не надо заботиться о проходимости. Можно без труда ехать хоть по тракторной колее

Всего за этот год было совершено более 200 нападений, в которых погибли 54 человека. Чтобы прекратить мародерство и грабежи, в 1924 году был создан Корпус охраны границы (КОП). А на границе с СССР стали строиться железобетонные укрепления.

Солдаты КОП получали самое современное вооружение: только у них были в достаточном количестве американские пистолеты-пулеметы Томпсона, финские Suomi, ручные пулеметы. Это был настоящий спецназ для Войска Польского.

Также они проходили особую подготовку, чтобы воевать с диверсантами. Работе с местным населением уделялось достаточно много внимания.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Пограничник КОП наблюдает на посту. Фото из архива Игоря Мельникова

— Бойцы КОП должны были помогать местным жителям, им запрещено было говорить с крестьянами на «ты», — рассказывает Игорь Мельников. — В начале 30-х годов прошлого века пограничники активно строили школы и клубы, где проводились торжественные мероприятия, читались лекции или организовывались народные гулянья.

В тех же Столбцах в марте 1934 года солдатский театр КОП поставил мини-спектакль, который имел неизменный успех у местных жителей и военнослужащих гарнизона Войска Польского.

Большевики после провала террористической деятельности перешли к широкой пропаганде, которая срабатывала только в глубине Западной Беларуси:

— Больше всего красная пропаганда давила на безземельность крестьян и дорогое образование. Учиться до четырех классов мог каждый, и это было бесплатным. Дальше нужно было идти в частную школу, затем гимназию и университет. Все это стоило денег. Большевики рассказывали, что у них много земли и каждый может взять столько, сколько захочет, а образование и вовсе бесплатное.

Находились такие, кто верил этим словам и нелегально перебегал границу, где их ждала незавидная судьба, продолжает рассказ Мельников:

— Эту историю мне рассказала пенсионерка Зинаида Евсейчик из деревни Колосов. Трое детей ее соседки, поверив коммунистической пропаганде, перешли через границу в БССР. И когда 17 сентября 1939 года красноармейцы вошли в деревню, женщина побежала их встречать.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Типичная польская пограничная застава (стражница). Фото из архива Игоря Мельникова

«Вось, хлопчыкi мае тут дзесьцi, павiнны мае сыны з вамі быць, яны так марылi да вас перайсцi i ўступiць у Чырвоную Армiю, как бiць паноў».

На это ей сказали, чтобы она шла домой и никаких ее детей в их части нет.
И только в 50-х годах пришел один, лысый, без зубов. Он сказал: «Мама, мы такие сибирские университеты прошли, что не позавидуешь».

И это была большая трагедия, потому что люди действительно пошли за образованием, ведь в Минске, по рассказам коммунистов, учиться можно было бесплатно.
Братьев тотчас же отправили в пограничный отряд, оттуда в Минск и посадили в тюрьму, обвинив в незаконном пересечении границы. Одному из них приписали сотрудничество со 2-м отделом польской разведки и расстреляли. А двоих сослали в лагеря.

Заброшенный в лесу форпост

Тем временем мы подъезжаем к конечной цели нашего путешествия — военному городку польского Корпуса охраны пограничья, расположенному в урочище Людвиково. Здесь располагался отряд пограничников в составе 15-го батальона КОП.

Гарнизон был построен всего в 15 км от советско-польской границы и быстро обустраивался. Уже в 1925 году здесь появилась телефонная связь, в 1937-м была проведена теплотрасса, построены водопровод и канализация. Появились электрическая станция и водонапорная башня.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Найти местоположение гарнизона не так-то и просто, поэтому приходится опрашивать местных жителей, которые охотно показывают дорогу

Учитывая важность гарнизона, после 1929 года он стал называться КОП «Людвиково» (Baon KOP «Ludwikowo») и был включен в состав бригады КОП «Полесье».

Немалую помощь в строительстве коповцам оказал князь Радзивилл, на средства которого в военный городок была проложена узкоколейка. Такую мы уже встречали во время прошлого нашего путешествия.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси

Кстати, из-за этой дороги часто происходили споры с ее владельцем Радзивиллом, чей поезд ходил нерегулярно, и когда он был на путях, перевезти что-либо в гарнизон было невозможно. Поэтому в 1936 году дорогу выкупили у магната.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Такой казарма была раньше

— Такие военные городки играли важную роль в местной жизни: в столовых КОП питались дети из бедных крестьянских семей, а среди офицеров устраивался сбор средств на покупку одежды для наименее имущих жителей Западной Беларуси, — рассказывает Игорь Мельников.

Также здесь оказывали медицинскую помощь местным жителям. Врачи КОП боролись со склеромой (заболевание дыхательных путей, распространенное во всех северо-восточных воеводствах), малярией (случаи заболевания наиболее частыми были на Полесье) и дифтерией (против которой применялась специальная вакцина).

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
С виду — настоящая крепость, только и она не устояла под ударами времени

Неудивительно, что белорусы видели в отрядах КОП своих защитников и охотно вступали в их ряды. Когда началась агрессия со стороны Советского Союза и стали призывать резервистов, те охотно вступали в ряды польских пограничных войск.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси

— Так получилось, что наиболее боеспособные и опытные части были переброшены в укрепрайон «Сарны», где мужественно сражались. Оборонять «Людвиково» и ближайшие заставы (стражницы) было доверено призванным резервистам.

Правда, они немногое могли сделать: вооруженные древними винтовками Лебеля образца 1886 г. и Бертье, а также одним пулеметом на заставу, резервисты не имели шансов против Красной Армии, вооруженной танками, артиллерией и авиацией.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси

Даже если резервисты и успевали организовать оборону и задержать пехоту, то к заставе вплотную подъезжали танки и через бойницы в упор расстреливали гарнизон.
Судьба попавших в плен польских пограничников была незавидной. Большую часть офицеров и сержантов расстреляли в лагере «Медное» под Тверью, рядовых же по большей части отправляли строить шахты на Донбассе или рыть Беломорканал.

Что скрывает лес под Людвиково. Открываем тайны разделенной Беларуси
Судьбы многих офицеров и их семей, живших в Людвиково, до сих пор неизвестны. Все документы были уничтожены при отступлении, а красноармейцы не оставили записей, что сделали с попавшими в плен коповцами.

КОП «Людвиково» после захвата частями Красной Армии временно использовался в качестве помещения для Школы младших командиров РККА. Помещения казарм были отданы под сельпо, к которым товары возились по узкоколейке. В 1941 году водонапорная башня была разрушена прямым попаданием авиабомбы, а остатки гарнизона стали местом боев партизан с полицаями после оккупации. После войны остатки строений растаскивались местными жителями. Сейчас о трагичной истории воссоединения Беларуси напоминают только руины, заросшие деревьями и кустарником.

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Теги: Минск
 
 
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