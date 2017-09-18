В Турции совершено первое убийство из-за криптовалюты

Силы безопасности Турции задержали четверых человек, которые подозреваются в совершении первого на территории республики убийства из-за криптовалюты биткоин.



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Об этом сообщил в понедельник телеканал NTV .

По его данным, три дня назад было найдено тело 22-летнего мужчины Щюкрю Мерта Эрсойа в автомобиле в уезде Серик в провинции Анталья. Следствие установило, что подозреваемые после убийства пытались разблокировать мобильный телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца, чтобы получить доступ к системе «Биткоин» на устройстве. Однако сделать это им не удалось.