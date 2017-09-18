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В Турции совершено первое убийство из-за криптовалюты
18.09.2017 19:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Силы безопасности Турции задержали четверых человек, которые подозреваются в совершении первого на территории республики убийства из-за криптовалюты биткоин.
Об этом сообщил в понедельник телеканал
По его данным, три дня назад было найдено тело 22-летнего мужчины Щюкрю Мерта Эрсойа в автомобиле в уезде Серик в провинции Анталья. Следствие установило, что подозреваемые после убийства пытались разблокировать мобильный телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца, чтобы получить доступ к системе «Биткоин» на устройстве. Однако сделать это им не удалось.
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Силы безопасности Турции задержали четверых человек, которые подозреваются в совершении первого на территории республики убийства из-за криптовалюты биткоин.
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