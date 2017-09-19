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EPAM занял крупный бизнес-центр в Минске

19.09.2017 21:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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Компания EPAM полностью арендовала недавно построенный бизнес-центр Fortune, входящий в МФК «Тивали» и расположенный рядом со станцией метро «Спортивная». Офисная высотка станет третьим за полтора года объектом, который крупный IT-разработчик занимает целиком, рассказали в девелоперской компании «Сигмаполюс».

Бизнес-центр Fortune растянулся на 17 этажей и занимает 13 тыс. кв.м. Здание строили по аналогии с офисными объектами в Лондоне и Париже. Внутри - огромные помещения в формате «open space» с панорамным видом, а между этажами курсируют бесшумные лифты. В EPAM разработали интерьеры в фирменном стиле, а для сотрудников планируют открыть корпоративный фудкорт. 

Рядом с бизнес-центром действует ТРЦ «Тивали», который полностью заполнен магазинами. По соседству также находятся многоуровневый паркинг и интерьерный центр «Тивали-Мебель», в котором сейчас обновляют экспозиции. 

Годом ранее компания EPAM арендовала бизнес-центр «Орлан» на ул. Карастояновой. Часть команд тогда же переехала в «Красавiк» на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского.

«Бизнес-центр Fortune позволит EPAM собрать в одном месте большое число сотрудников. Здание соответствует требованиям компании, расположено рядом со станцией метро и имеет единого собственника, что во многом и повлияло на положительное решение о сотрудничестве. Мы также рассчитываем на эффект синергии: офисные работники повысят и без того интенсивный трафик всего комплекса, тогда как торговые объекты предоставят необходимую инфраструктуру», - отметили в компании «Сигмаполюс».

В Минске уже второй год подряд растет спрос на офисы среди IT-сектора. Так, бизнес-центр «Волна», который также принадлежит компании «Сигмаполюс», занимает штаб-квартира Wargaming. «Башня Европа», названная первой «умной» высоткой Минска, заполнена в основном резидентами ПВТ, которые арендуют здание целыми этажами.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания EPAM полностью арендовала недавно построенный бизнес-центр Fortune, входящий в МФК «Тивали» и расположенный рядом со станцией метро «Спортивная». Офисная...

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