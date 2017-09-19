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EPAM занял крупный бизнес-центр в Минске
19.09.2017 21:10 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Компания EPAM полностью арендовала недавно построенный бизнес-центр Fortune, входящий в МФК «Тивали» и расположенный рядом со станцией метро «Спортивная». Офисная высотка станет третьим за полтора года объектом, который крупный IT-разработчик занимает целиком, рассказали в девелоперской компании «Сигмаполюс».
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Компания EPAM полностью арендовала недавно построенный бизнес-центр Fortune, входящий в МФК «Тивали» и расположенный рядом со станцией метро «Спортивная». Офисная...
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