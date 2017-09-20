В Китае создали вакцину от кариеса

Ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая завершили серию испытаний новой вакцины и добились подавления микрофлоры, ответственной за развитие кариеса. Результаты они опубликовали в журнале Scientific Reports, кратко об этом рассказывает издание « Медновости ».



Фото: drsigridlopezdds.net

Главной причиной кариеса в настоящее время считают бактерии Streptococcus mutans, которые живут в полости рта. Эти микроорганизмы вырабатывают молочную кислоту, которая приводит к образованию зубного камня, разрушению эмали и появлению кариозных полостей в зубе. Идея вакцины против кариеса возникла давно, и исследования в этом направлении проводятся в разных странах. Но на днях китайские ученые объявили о том, что вплотную подошли к ее созданию.

Результаты экспериментов на крысах показали эффективность применения гибридного белка KF-rPAc. Он состоит из двух компонентов. Белок KF, выделенный из бактерий другого вида, провоцирует иммунный ответ на белок rPAc, находящийся на поверхности мембраны Streptococcus mutans. Таким образом, кариозные бактерии подвергаются более интенсивной атаке иммунитета, и их численность заметно сокращается.

К настоящему моменту эксперименты на лабораторных животных завершены, и в ближайшее время исследователи планируют перейти к клиническим испытаниям.

Попытки побороть кариес с помощью вакцины длительного действия продолжаются уже почти три десятилетия. О создании научной группы для разработки первой вакцины против кариеса было объявлено еще в 2003 году. С тех пор неоднократно появлялись сообщения о том, что вакцина от кариеса вот-вот будет создана.

Подходы к решению проблемы возникали разные. В одном случае вакцина формировала антитела к бактериям, вызывающим кариес. В другом — создавала защитное покрытие, не позволяющее бактериям фиксироваться на поверхности зуба (ICON anti-caries technology), то есть не являлась вакциной в прямом смысле слова.