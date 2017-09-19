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Флагманские смартфоны Google рассекретили до презентации

20.09.2017 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Презентация новых флагманских смартфонов компании Google — Pixel 2 и Pixel 2 XL — пройдет 4 октября. Но за несколько недель до анонса в Сеть попала полная информация о дизайне, технических характеристиках и ценах новинок. Об этом пишет The Verge.

Скорее всего, старший Pixel 2 XL выйдет в двух цветах — полностью черном и черно-белом. Интересно, что клавиша питания на правой грани белого смартфона окрашена в оранжевый свет. Сообщается, что производством новинки займется компания LG.

Флагманские смартфоны Google рассекретили до презентации
Google Pixel 2 XL

Диагональ OLED-экрана устройства, скорее всего, составит 6 дюймов. Процессором выступит чип Qualcomm Snapdragon 835. По более ранним слухам, оперативной памяти в смартфоне будет 4 или 6 ГБ. Разрешение основной — 12,3 Мп, фронтальной — 8 Мп. Цена версии с 64 ГБ встроенной памяти составит 849 долларов, с 128 ГБ памяти — 949 долларов.

Производством младшей модификации — Pixel 2 — займется компания HTC. Общий дизайн гаджета, вероятно, будет схож с прошлогодней моделью. Ожидать безрамочного экрана, как в Pixel 2 XL, не стоит. Возможно, в продажу смартфон поступит в черном, белом и голубом цветах.

Вероятно, Pixel 2 также оснастят фирменной технологией компании HTC — Edge Sense, которая дебютировала во флагманском U11. Предполагаемая цена версии с 64 ГБ встроенной памяти — 649 долларов, с 128 ГБ памяти — 749 долларов.

Флагманские смартфоны Google рассекретили до презентации
Справа — Daydream View

В Сеть также попала информация об обновленной VR-гарнитуре Daydream View. Сообщается, что цена аппарата составит 99 долларов вместо 79 долларов, которые просят за нынешнюю модель. Подробностей о технической составляющей новинки пока нет.

Флагманские смартфоны Google рассекретили до презентации
Google Home Mini

Возможно, на презентации также покажут новую «умную» колонку под названием Google Home Mini со встроенным ассистентом Google Assistant. Предполагаемая цена устройства — 49 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные флагманские смартфоны.

 
 
Ссылка на источник 245
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Презентация новых флагманских смартфонов компании Google — Pixel 2 и Pixel 2 XL — пройдет 4 октября. Но за несколько недель до анонса в Сеть попала полная информация...

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