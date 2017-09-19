Флагманские смартфоны Google рассекретили до презентации

Презентация новых флагманских смартфонов компании Google — Pixel 2 и Pixel 2 XL — пройдет 4 октября. Но за несколько недель до анонса в Сеть попала полная информация о дизайне, технических характеристиках и ценах новинок. Об этом пишет The Verge.

Скорее всего, старший Pixel 2 XL выйдет в двух цветах — полностью черном и черно-белом. Интересно, что клавиша питания на правой грани белого смартфона окрашена в оранжевый свет. Сообщается, что производством новинки займется компания LG.



Google Pixel 2 XL

Диагональ OLED-экрана устройства, скорее всего, составит 6 дюймов. Процессором выступит чип Qualcomm Snapdragon 835. По более ранним слухам , оперативной памяти в смартфоне будет 4 или 6 ГБ. Разрешение основной — 12,3 Мп, фронтальной — 8 Мп. Цена версии с 64 ГБ встроенной памяти составит 849 долларов, с 128 ГБ памяти — 949 долларов.

Производством младшей модификации — Pixel 2 — займется компания HTC. Общий дизайн гаджета, вероятно, будет схож с прошлогодней моделью. Ожидать безрамочного экрана, как в Pixel 2 XL, не стоит. Возможно, в продажу смартфон поступит в черном, белом и голубом цветах.

Вероятно, Pixel 2 также оснастят фирменной технологией компании HTC — Edge Sense, которая дебютировала во флагманском U11. Предполагаемая цена версии с 64 ГБ встроенной памяти — 649 долларов, с 128 ГБ памяти — 749 долларов.



Справа — Daydream View

В Сеть также попала информация об обновленной VR-гарнитуре Daydream View. Сообщается, что цена аппарата составит 99 долларов вместо 79 долларов, которые просят за нынешнюю модель. Подробностей о технической составляющей новинки пока нет.



Google Home Mini

Возможно, на презентации также покажут новую «умную» колонку под названием Google Home Mini со встроенным ассистентом Google Assistant. Предполагаемая цена устройства — 49 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные флагманские смартфоны.