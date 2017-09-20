Ангола получила два Су-30К из Беларуси

Два истребителя четвертого поколения Су-30К прибыли из Беларуси в Анголу, сообщает РИА «Новости». Об этом информационному агентству рассказал Александр Воробей, гендиректор 558-го авиационно-ремонтного завода, на котором эти машины ремонтируют.



Фото: авиару.рф

Всего в Анголу будет поставлено 12 российских истребителей. Су-30К (Т-10ПК) представляют собой «переходные» самолеты, построенные в качестве первых 18 машин на Иркутском авиационном заводе для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям 1996 и 1998 годов.

В 2007 году Индия вернула 18 Су-30К в обмен на 16 новых полноценных истребителей Су-30МКИ. Возвращенные самолеты перегнали на 558-й АРЗ в Барановичах, а «Рособоронэкспорт» начал для них поиск потенциальных покупателей.

После визита в Анголу вице-премьера России Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года был подписан контракт на приобретение 12 индийских машин, а также авиационного вооружения к ним. Всю технику Ангола покупала в кредит размером один миллиард долларов, выданный российским банком ВТБ.

Все истребители предполагалось модернизировать до уровня Су-30КН. В 2015 году командующий ВВС страны генерал Франсиско Афонсо уточнил, что истребители будут поставлены к 2017 году. Однако по состоянию на январь 2017 года ни одного самолета Ангола так и не получила. Как видим, поставки начались в сентябре 2017 году. Всю партию истребителей планируется поставить в Анголу к 2018 году.