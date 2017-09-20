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Представлена зарядка, которая заряжает любой смартфон "по воздуху"

20.09.2017 14:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Pi продемонстрировала работу устройства беспроводной зарядки под названием Pi Charge. Основная «фишка» гаджета — отсутствие проводов и необходимости физического контакта смартфона с самим зарядным устройством. Весь процесс происходит «по воздуху».

Представлена зарядка, которая заряжает любой смартфон "по воздуху"

Зарядное устройство в форме конуса работает по технологии резонансной индукции, способно формировать магнитное поле в виде луча и направлять его в сторону, где находится смартфон или другое мобильное устройство. По заявлению представителей компании, максимальное расстояние такого способа зарядки составляет около 30 сантиметров.

Представлена зарядка, которая заряжает любой смартфон "по воздуху"

Pi Charge может одновременно заряжать до четырех устройств, максимальная мощность зарядки — 10 Вт. Впрочем, можно заряжать и большее количество гаджетов, но тогда снизится скорость подзарядки.

С помощью Pi Charge можно заряжать смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, новые iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, а также все аппараты с поддержкой стандарта беспроводной зарядки Qi. Другие устройства также получится заряжать таким способом, одев их в специальные чехлы.

Представлена зарядка, которая заряжает любой смартфон "по воздуху"

Точной стоимости устройства пока не сообщается. Скорее всего, она не будет превышать 200 долларов. В продажу Pi Charge должен поступить в 2018 году.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны, поддерживающие беспроводную зарядку.

 
 
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Компания Pi продемонстрировала работу устройства беспроводной зарядки под названием Pi Charge. Основная «фишка» гаджета — отсутствие проводов и необходимости...

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