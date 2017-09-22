Как SEO-инструменты Битрикс помогают уменьшить расходы на SEO

Компания iMedia Solutions уже более 7 лет является игроком на рынке WEB-разработок и интернет-маркетинга. Директор компании Сергей Седляр согласился рассказать нам о том, почему SEO, встроенное в CMS, - важный аспект вашего виртуального присутствия.

Зачем это нужно

“Онлайн-маркетинг без SEO как рыба без воды. Современный потребитель предпочитает досконально изучить конкретный продукт, прежде чем купить его. И изучает он этот продукт чаще всего в Google или Яндекс. Зачем нужна оптимизация? Потребитель ищет вас, а SEO помогает вас найти”, - говорит Сергей.

Постепенно интернет стал одной из самых перспективных и доходных рекламных площадок. Реклама в интернете имеет двухступенчатый характер. Контекст, баннеры и рассылки приводят к вам потребителей - это раз. И ваш сайт работает на вас, ведь именно он продает, - это два. На сайте размещаются продающие тексты, позиционируется товар и существует вся необходимая клиенту информация. Качественный сайт - основа любой рекламной кампании в режиме онлайн.

Как это все должно выглядеть

Кроме вашего клиента, ваш сайт посещают еще и посредники - поисковые роботы, индексирующие ваш ресурс в Google и Яндекс. Идеальная CMS должна поддерживать следующие функции для обеспечения полноценно оперирующего SEO:

Автоматическая генерация sitemap.xml. Карта сайта содержит основную информацию о вашем проекте и подлежат индексации поисковыми машинами. Возможность редактирования robots.txt. Этот стандарт скрывает от поисковых роботов техническую составляющую сайта. Возможность автоматически прописывать мета-теги. Title и description страницы помогают поисковикам понять, с чем именно они имеют дело. В мета-тегах прописываются также ключевые слова продвижения, которые должны быть уникальными для каждой страницы. Человекопонятные URL. ЧПУ помогают понять структуру сайта, а также облегчают индексирование сайта в поиске. Поисковые роботы ориентируются на этот показатель. Удобный визуальный редактор контента. Бесспорное преимущество любой CMS. Возможность быстрого редактирования текста, грамотной HTML-разметки, создания чистого кода без стилей - функционал, который в значительной степени поможет облегчить вашу повседневную деятельность. Автоматическое прописывание тегов alt и title по маске. Данные теги поисковые машины используют, чтобы определить, какую информацию содержат ваши изображения. Редирект 301. Эта функция понадобится при переходе на устаревшую или несуществующую страницу, пользователя перенаправляли на новую, полностью функционирующую.

Существует еще много полезных особенностей, например, правильная обработка ошибок 403, 404 и 503, возможность изменения исходного кода через админку и автоматическое формирование хлебных крошек.

Что делает Битрикс

Битрикс - это исключительно платная программа, и свою стоимость она полностью оправдывает. Именно поэтому крупные компании чаще выбирают именно эту CMS. Яндекс придает сайтам на Битрикс больший вес, нежели самописным сайтам и сайтам на бесплатных системах.

“Качественный сайт адаптирован и под нужды клиента, и под нужды поисковиков. И по этим параметрам Битрикс отлично себя ведет, - комментирует Сергей, - с помощью встроенного SEO-модуля можно оценить возможности поискового продвижения любой страницы вашего сайта”.

Скорее всего для поисковой оптимизации без Битрикс вам понадобится специально обученный работник либо внутри компании, либо на аутсорсинге, так как работа с сайтом требует специальных навыков и определенного опыта. С Битрикс же вы сможете решать подобные вопросы самостоятельно.

Битрикс же позволит автоматизировать многие процессы: от кропотливой правки кода до генерации alt и title изображений из данных товара. В Битриксе все изменения происходят прямо на месте: вот вы сели за компьютер и открыли SEO-модуль, а вот ваш сайт уже оптимизирован. Разработчикам данный инструмент позволит усовершенствовать продуктивность сайта, интегрировать собственные продукты, а простым пользователям - добавить необходимый для успешной работы функционал и самостоятельно следить за достижениями сайта по результатам, переходам и многим другим имеющимся показателям.

Модуль поисковой оптимизации сайта доступен каждому и прост в использовании. Кроме стандартной оптимизации под поисковики, здесь можно:

- создавать списки ограничений для поисковых ботов;

- создавать sitemap;

- создавать маски для автоматической генерации мета-тегов;

- собирать SEO-информацию по сайту (модуль подсказывает, какие изменения необходимо внести на каждую страницу сайта);

- использовать микроформаты schema.org для лучшей индексации поисковыми роботами;

- оптимизировать маркетплейс;

и не только.

Управление схемами ЧПУ на всем сайте, сканирование сайта для SEO - по статическим файлам и по инфоблокам, оценка проблемных страниц по информации сканера, проверка дублей мета-тегов, контроль вывода нужной информации в мета-теги, управление трафиком, добавление нужных страниц в sitemap.xml и прочее у вас руках, как и будущее вашей компании. Битрикс не только является ведущей платной CMS на рынке СНГ, но и дает огромный SEO-функционал и возможность бесплатно приводить клиентов без использования контекстной рекламы и привлечения сторонних специалистов.

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