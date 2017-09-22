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Новое антитело атакует 99% штаммов ВИЧ

22.09.2017 11:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые разработали антитело, которое эффективно против 99% штаммов ВИЧ и может предотвратить инфицирование приматов. Исследование об этом опубликовано в журнале Science, кратко об открытии рассказывает BBC.

Новое антитело атакует 99% штаммов ВИЧ
Изображение: Cancer Research UK / youtube.com

Вирус иммунодефицита человека-1 быстро мутирует — из-за этого ему удается уходить от адаптивного иммунного ответа организма. Количество штаммов ВИЧ у одного человека сравнимо с количеством разновидностей вируса гриппа во всем мире во время эпидемии.

Однако некоторые пациенты способны вырабатывать особые антитела. Их называют широконейтрализующими, так как они эффективны против множества штаммов ВИЧ. Исследователи объединили три таких антитела в более мощное «триспецифическое антитело». Его «покрытие» штаммов достигло 99%.

Ученые провели испытание на 24 обезьянах. Ни одна из тех, кто получил антитело, не заразилась вирусом, который ей ввели после. «Это довольно впечатляющая степень защиты», — сказал доктор Гари Набель, один из авторов исследования.

Разработкой занимались Национальные институты здоровья США и фармацевтическая компания Sanofi. Клинические испытания с участием пациентов-людей начнутся в 2018 году.

 
 
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Ученые разработали антитело, которое эффективно против 99% штаммов ВИЧ и может предотвратить инфицирование приматов. Исследование об этом опубликовано в журнале...

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