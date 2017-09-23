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"Яндексу" – 20: самые нелепые запросы

23.09.2017 07:00 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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Поисковик yandex.ru был анонсирован 23 сентября 1997 года, прошло два десятка лет — и то, что тогда казалось настоящим чудом, сегодня иначе как рутиной не назовешь.

Люди отвыкли искать ответы на свои вопросы в книгах, забыли, каково это — жить без смартфонов. Поисковики стали лучшими друзьями школьников и студентов.

В день рождения "Яндекса" Sputnik собрал самые странные, смешные и нелепые запросы из поисковика.

 
 
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За 20 лет поисковая система "Яндекс" помогла найти ответы на бесконечное множество самых разных запросов.

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