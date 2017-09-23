Поисковик yandex.ru был анонсирован 23 сентября 1997 года, прошло два десятка лет — и то, что тогда казалось настоящим чудом, сегодня иначе как рутиной не назовешь.

Люди отвыкли искать ответы на свои вопросы в книгах, забыли, каково это — жить без смартфонов. Поисковики стали лучшими друзьями школьников и студентов.

В день рождения "Яндекса" Sputnik собрал самые странные, смешные и нелепые запросы из поисковика.