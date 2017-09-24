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Гофрокартон как универсальный материал
24.09.2017 14:48 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Картон является универсальным материалом в промышленности и бизнесе, для упаковки товара. Это связано в первую очередь с технологическими особенностями картона: он имеет многослойную структуру, а комбинация различных сырьевых материалов добавляет ему большую прочность и жесткость.
Как упаковка картон должен защищать товар от пыли, влаги, внешних повреждений, а также выполнять декоративную функцию, помогая показать товары в лучшем свете. Эти свойства являются особенно важными для любого производится, чтобы сохранить свою продукцию от повреждений.
Наряду с обычным картоном для изготовления упаковки используется
Производство продукции не гарантирует её безопасность или интерес покупателя. В большинстве случаев именно красочная или надежная упаковка становится причиной приобретения товара и отсутствием беспокойства у покупателя за доставку и хранение товара. Гофрокартон сегодня - это незаменимое средство на любом производстве, которое, в отличие от пластиковых или других видов упаковки, является безвредным экологически чистым веществом, не наносящим вреда окружающей среде.
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Картон является универсальным материалом в промышленности и бизнесе, для упаковки товара.
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