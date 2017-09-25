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Хакеры угрожают массовой атакой на крупнейшие компании мира в определенный день

25.09.2017 09:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Группа вымогателей Phantom Squad угрожает массовой DDoS-атакой тысячам компаний, которые не успеют откупиться в указанный срок. Об этом сообщает lenta.ru.

Хакеры угрожают массовой атакой на крупнейшие компании мира в определенный день

Электронные письма с требованиями выкупа обнаружил специалист по кибербезопасности Деррик Фармер. Рассылка содержит текст с требованием заплатить вымогателям 0,2 биткоина (около 720 долларов по текущему курсу) или подготовиться к тому, что их сайт уйдет в офлайн 30 сентября.

Отмечается, что хакеры буквально завалили ящики компаний спамом с требованием небольшой суммы. Специалисты предполагают, что группа Phantom Squad не обладает достаточной мощью для одновременного запуска стольких DDoS-атак, и просто запугивают крупнейшие корпорации.

Исследователь компании Radware Даниэль Смит отметил, что текст заявления был почти идентичен тому, что использовалось в июне 2017 года группой вымогателей, назвавшихся именем известной хакерской группировкой Armada Collective. Тогда лже-хакеры ограничились пустыми угрозами, но все же получили выкуп от некоторых компаний. Стиль Phantom Squad же более всего напоминает мошенников-подражателей.

 
 
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Группа вымогателей Phantom Squad угрожает массовой DDoS-атакой тысячам компаний, которые не успеют откупиться в указанный срок. Об этом сообщает lenta.ru.

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