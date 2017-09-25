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Истребитель Eurofighter упал в Тирренское море

25.09.2017 09:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Портал The Aviationist сообщил о падении 24 сентября 2017 года в Тирренском море у побережья Италии (76 км юго-западнее Рима) истребителя Eurofighter Typhoon. Пилот — капитан Габриеле Орланди погиб.

Момент падения самолета из состава 311-й группы летно-испытательного центра (Reparto Sperimentale Volo) ВВС Италии из Прати-ди-Маре, был заснят многочисленными наблюдателями. Позже видео с было выложено в сети.

Eurofighter может развивать скорость до 2495 км/ч, он вооружен 27 мм пушкой и может нести разнообразный арсенал ракет: для воздушного боя Sidewinder, AMRAAM, а также ракеты класса «воздух-земля» Taurus и Storm Shadow. Этими истребителями располагают немецкие, британские, итальянские и испанские ВВС.

 
 
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Портал The Aviationist сообщил о падении 24 сентября 2017 года в Тирренском море у побережья Италии (76 км юго-западнее Рима) истребителя Eurofighter Typhoon. Пилот — капитан...

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