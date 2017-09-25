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Intel представила "лучшие в мире игровые процессоры"

25.09.2017 12:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Intel представила новые настольные процессоры Core восьмого поколения. Представители компании назвали флагманскую модель в линейке «лучшим из когда-либо созданных десктопных процессоров для игр». Об этом сообщает engadget.

Intel представила "лучшие в мире игровые процессоры"

Топовым процессором в линейке стал 6-ядерный Intel Core i7−8700K, который работает на частоте в 3,7 в стандартном режиме и в 4,7 ГГц в режиме автоматического разгона. Процессор оснащается 12 МБ кэш-памяти третьего уровня, номинальным TDP 95 Вт и поддерживает фирменную технологию Hyper-Threading.

По заявлению представителей компании, новинка обеспечивает 25%-ный прирост производительности в игре Gears of War 4 в сравнении с моделями седьмого поколения. Кроме того, редактирование 4K-видео теперь происходит на 32% быстрее по сравнению с предыдущими чипами. Цена Core i7−8700K — 359 долларов.

В линейку также вошли младшие, менее производительные процессоры. Интересно, что в новом поколении в серии впервые появились 6-ядерный Core i5 и 4-ядерный Core i3. Более подробную информацию о всех новинках смотрите в таблице ниже.

Intel представила "лучшие в мире игровые процессоры"

Важно, что новые процессоры не поддерживаются нынешними системными платами и нуждаются в «материнках» на чипсете 300-ой серии (например, Intel Z370). Дата старта продаж процессоров Core восьмого поколения и подходящих к ним системных плат — 5 октября.

Смотрите, какие еще настольные процессоры у нас сегодня пользуются спросом.

 
 
Ссылка на источник 215
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Intel представила новые настольные процессоры Core восьмого поколения. Представители компании назвали флагманскую модель в линейке «лучшим из когда-либо созданных...

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